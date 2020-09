Toros Roca Rey rompe el apoderamiento con Ramón Valencia y José Antonio Campuzano El diestro peruano ha decidido no renovar el contrato que mantenía con ambos mentores desde el año 2015

Andrés Roca Rey ha decidido romper el apoderamiento que mantenía con José Antonio Campuzano y Ramón Valencia. Según ha informado en un comunicado, este miércoles ha mantenido sendas reunoines con sus mentores, a los que agradece «la labor que han realizado tanto en lo personal como en lo profesional durante esta etapa tan importante de su carrera taurina».

El empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, Ramón Valencia, ha querido señalar a este medio que «me siento muy agradecido por estos cinco años que he compartido junto a Andrés, en los que le he visto convertirse en una auténtica figura del toreo. Aunque la relación profesional haya terminado, con Andrés he ganado un amigo que siempre conservaré

La relación de apoderamiento comenzó inicialmente con Campuzano desde su etapa sin picadores y posteriomente se unió el empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, Ramón Valencia. Según ha recordado durante estos últimos años José Antonio Campuzano en numerosas entrevistas, se conocieron en una becerrada en la tierra natal de Roca Rey: «Vi torear a Andrés por primera vez en Bambamarca (Perú). Él tenía doce años y me sorprendió la facilidad, el desparpajo y la torería que tuvo con aquel becerro. Hablé con él y con su padre para que se vinieran a España, donde podía convertirse en figura del toreo. Y vino primero un invierno, durante las vacaciones escolares de allá, y cumplidos los 16 años se instaló definitivamente en Gerena a vivir».

Maestro y discípulo comenzaron esta difícil aventura con duras sesiones de entrenamiento y campo. A partir de esos viajes intermitentes en el año 2010, «La Recua» —una antigua fábrica de ladrillos que un día Campuzano transformó en escuela taurina— se convirtió en el cuartel general, donde pasaron las horas hasta que una Puerta Grande en Las Ventas como novillero los puso en el camino.

Fue en agosto del año 2015 cuando ambos anunciaron que el empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, Ramón Valencia, se unía al equipo de apoderamiento. Venía Andrés de cortar dos orejas en la novillada de su presentación en la Maestranza y ya sabía lo que era salir en hombros por la calle Alcalá.