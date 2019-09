La fiesta nacional Un San Miguel de alternativa El ciclo otoñal de Sevilla ha encontrado en el doctorado de un sevillano una fórmula para subir el interés

Las ferias de final de temporada no son fáciles. Los toreros llegan «cansados» después del intenso y exigente verano. Ni que decir tiene que el final es más duro si el camino se ha complicado con algún percance. Las ganaderías ya han seleccionado y enviado las mejores corridas y lotes a las primeras plazas. Puedo que incluso hayan tenido que recurrir a toros que estaban apartados si ha habido algún toro rechazado en los reconocimientos.

El final de septiembre, recién estrenado el otoño, no es un momento fácil para escoger aunque sigue habiendo citas importantes en el calendario taurino. Es el caso de la Feria de San Miguel de Sevilla que además este año coincide con el primer fin de semana de la Feria de Otoño. A diferencia de lo que se hace en Madrid, donde se anuncia a los triunfadores de la temporada, en Sevilla los carteles del ciclo se incluyen y presentan en el abono. Siete meses antes de la fecha de celebración, la empresa apuesta por asegurarse una feria de interés y con nivel que anime al abonado a pasar por taquilla.

Otra cosa distinta es que siete meses después, el aliciente de esos carteles sea el mismo con el que fueron ideados. Puede ser que los diestros anunciados no estén en su mejor momento, que su paso por la Feria de Abril no haya sido tan brillante como esperaban o que haya toreros que han triunfado durante la temporada, a los que reclama la afición, que no tienen hueco porque los carteles ya están cerrados.

La solución, como decíamos al principio, no es fácil. Fechas como el 12 de octubre, que antes han contado con ternas de relumbrón, fueron perdiendo fuelle porque era difícil encontrar a toreros de primer nivel que quisieran anunciarse tan avanzada la campaña en una plaza como Sevilla. Por suerte, esta cita ha encontrado la fórmula de un gran festival a beneficio de las hermandades sevillanas.

Algo parecido ha ocurrido con la Feria de San Miguel y las alternativas. La empresa Pagés ha apostado por tercer año consecutivo por darle la oportunidad a un novillero sevillano con proyección. Esta temporada es Ángel Jiménez quien se doctora junto a Morante de la Puebla y El Juli, un auténtico cartel de lujo.

El año pasado Alfonso Cadaval siguió el camino que habían abierto Rafael Serna y Pablo Aguado en 2017. Aunque a priori la fecha más apetecible se encuentre recién entrenado el año, un triunfo en septiembre puede abrir la puerta de la Feria de Abril de 2020. Y si no que se lo digan a Pablo Aguado.

Una iniciativa positiva

«Es justo que se le dé la alternativa a los que tienen más posibilidades y sobre todo que se abran los carteles», asegura Pedro Dormido Girón, responsable de Prensa de la empresa Pagés, tarea que comparte con José Enrique Moreno, de Toromedia. «La apuesta es por un torero emergente que viene arropado en un cartel con las figuras, una iniciativa muy positiva que se ha hecho en los últimos años», explica.

En su opinión, «no se trata de que la empresa no quiera abrir los carteles ni que los matadores tampoco quieran torear unos con otros sino que siempre buscan que tengan la máxima categoría. En este caso, no le resta valor que una figura le dé la alternativa a un torero que tiene futuro, al contrario», argumenta.

Domido Girón resalta que «es una política que se hace por primera vez sino que se ha hecho mucho en Sevilla el Domingo de Resurrección. Incluso en el Corpus que es una fecha que demuestra que los tiempos cambian ya que debido al calor el público se va a la playa y es difícil encajar. Aquella famosa corrida de Curro Romero, Rafael de Paula y Manolo Vázquez no se llenó».

Esta apuesta de septiembre también ha venido de la mano de un aumento de público en los últimos años. «Los que forman el cartel son figuras del toreo y el joven que toma la alternativa también tiene el apoyo de sus seguidores, como ocurre con Ángel Jiménez, que por fortuna vendrá acompañado de muchos partidarios».

El interés por la Feria de San Miguel se percibe también en las acreditaciones. «Hay muchas peticiones, aunque en ocasiones se nota cuando el ciclo se solapa con otras ferias de septiembre, con novilladas e incluso este año Madrid que coincide con la Feria de Otoño. Es muy agradable que vengan a cubrir San Miguel los primeros espadas de los medios de comunicación aunque en Sevilla tenemos la suerte de que hay figuras del periodismo y contamos con firmas de prestigio que están todo el año pendiente de la temporada y no solo de cubrir las ferias. Ya hay demanda incluso para el 12 de octubre, un festival muy bonito», argumenta.