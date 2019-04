Así suena el pasodoble «Rafa Serna» que estrenará Tejera en la Real Maestranza de Sevilla La obra, del compositor onubense Félix de Carboneras, recuerda al artista sevillano, recientemente fallecido y sonará mañana, día en el que torea su hijo Rafael

Ni los músicos de Tejera recordaban la última vez que se estrenó en la Maestranza un pasodoble hasta que el pasado 12 de octubre, con motivo del festival organizado por la Hermandad de la Esperanza, sonó en los tendidos «Cuadrilla de la Macarena», de David Hurtado. Y el Arco ha servido de inspiración también para llevar al pentagrama otra obra nueva que se escuchará por primera vez mañana en el coso del Baratillo.

Tejera estrenará el pasodoble «Rafa Serna», una obra dedicada al artista sevillano, uno de los macarenos más insignes de la ciudad y pregonero histórico, que falleció el pasado 26 de febrero. La idea surgió de Javier Prieto, antiguo capataz del Señor de la Sentencia y amigo íntimo del músico de la Cuesta del Rosario. «La mejor manera de mantener viva la memoria de Rafa es conseguir que suene en la Maestranza cada Feria», se dijo a sí mismo.

Y de inmediato se puso en contacto con el compositor onubense Félix de Carboneras y con el director de la banda de la plaza, José Manuel Tristán. Todo encajó rápido. El de Carboneras comenzó a escribir una partitura que está plagada de guiños a la obra de Serna, aunque sólo un fandango al final del pasodoble remite directamente a su legado, y Tristán fue dándole el visto bueno con una premisa: «Si no me gusta para la Maestranza, no se toca».

El nivel de exigencia de Tejera en el Arenal es muy alto. Ahí sólo suenan joyas. De hecho, mañana la banda va a recuperar una pieza perdida, «El gran Reverte», porque precisamente el 28 de abril de este año se conmemora el 150 aniversario del nacimiento del famoso torero de Alcalá del Río. Pero Tejera se permite pocos experimentos más. Su repertorio es intocable. Sin embargo, Tristán lo vio claro: «Rafa Serna ha sido uno de los grandes personajes de Sevilla en las últimas décadas y se merece este reconocimiento, sobre todo porque encima su hijo es torero».

El destino es caprichoso. Tejera recibió la partitura completa, con todos los arreglos, hace una semana. Ha estado ensayando el pasodoble todos estos días en su local del Parque Arte Sacro y está en disposición de estrenarlo precisamente mañana que está anunciado en el cartel Rafael Serna. El torero incluso acudió a un ensayo el pasado jueves por la noche y el compositor le entregó la partitura original.

Tristán le aclaró que sólo le tocará el pasodoble si su faena lo merece, pero le garantizó que la obra de su padre sonará en la Maestranza: «Si las circunstancias no se dan durante tu primer toro, el pasodoble sonará en el arrastre del quinto y a partir de ahí quedará incorporado para siempre al repertorio de la banda porque es muy bueno».

Félix de Carboneras resume de manera más directa su obra: «Podía haber cogido fragmentos de temas de Rafa y haber compuesto el pasodoble, pero preferí ponerme a escuchar su pregón para impregnar en mi música su alma». Y para componerlo, el onubense cogió su muleta y se puso a torear de salón con el mismo compás con el que el muchacho Rafael sueña con recordar en el ruedo a su padre.