LA FIESTA NACIONAL ¿La Tauromaquia del siglo XXI? Las propuestas para adaptar la Fiesta de los toros a los tiempos actuales a las que se resiste la tradición

Lorena Muñoz

Actualizado: 28/10/2018 09:09h

La Fiesta vive momentos convulsos. El otoño es el momento de hablar de retiradas, de cambios en las cuadrillas, rupturas de apoderados con los que se conserva la amistad y de acuerdos que se firman entre apretones de mano. En este final de temporada hay mucho más. Los abonados de Sevilla elaboran polémicas listas negras ganaderas­, se debate sobre el bombo y el sorteo para confeccionar los carteles y –por fin– se critica abiertamente el sistema. Y hay hasta un llamado «caso Talavante».

Un paso más allá va el debate abierto en torno a cómo debe ser la Tauromaquia del siglo XXI. Hace tan solo una semana Murcia acogió el II Congreso Internacional de Tauromaquia en el que se abordó, entre otras cuestiones, lo que plantea el titulo de esta página : «La Tauromaquia en la sociedad española del siglo XXI».

En el marco de este congreso, el abogado Joaquín Moeckel realizó una encendida y valiente reflexión sobre muchos temas candentes en su conferencia sobre las polémicas jurídicas a las que se enfrenta la Fiesta en la actualidad. «Hay que preguntarse qué puede hacer uno por la tauromaquia y no al revés», asegura el letrado que destaca que existe «un exceso de normativización y de normas jurídicas que chocan frontalmente con la Unión Europea donde se habla de libertad de empresa. Este exceso constriñe la creación artística libre. A nadie se le ocurre pensar que en el teatro multen a nadie por saltarse tres líneas del libreto o a un cantante por cantar en re menor en lugar de en do mayor».

«Intentar regular el arte de manera tan milimétrica no es un buen consejero», argumenta y aunque la tendencia no sea la autorregulación en sentido estricto sí apuesta por una regulación propia. Para ello, pone como ejemplo el fútbol. «No se trata de comparar los toros con el fútbol pero sí aprender de cómo han evolucionado. El fuera de juego no está en la Ley del Deporte sino en un reglamento privado de la FIFA y el juego ha evolucionado sin perder su esencia».

¿Quién tendría que regular los toros? Moeckel lo tiene claro. «Hay que crear un Consejo Superior de Asuntos Taurinos para el sector. Es necesario regular porque es un espectáculo público pero en aspectos como la seguridad y para velar por la integridad del toro pero no en cuestiones como el trapío».

El abogado se pregunta «¿Son necesarios tres veterinarios? A lo mejor no». La clave está en «racionalizar» y en «aprender un poco de Francia». Estas reflexiones abren la puerta al debate. Y a la polémica.

«La Fiesta de los toros pertenece al pueblo»

Las reflexiones en torno a cómo debe evolucionar la Tauromaquia van más allá. «Las mentalidades han cambiado de una generación a otra. Si la juventud no va a los toros tenderán a desaparecer», sostiene Joaquín Moeckel aunque es tajante. «Los toros no se crearon por una ley y no desaparecerán por otra. Si alguna vez lo hacen será porque dejen de interesar. La Fiesta de los toros pertenece al pueblo» subraya, y cita una frase de Woody Allen para defenderlos: «la tradición es la ilusión por lo permanente».

Si las sensibilidades han cambiado, la tauromaquia también debe hacerlo. «¿Es bueno un exceso de sangre en el espectáculo? No. Los toros son un espectáculo cruento, hay sangre, pero no cruel». Y plantea cuestiones polémicas. «Si los toros, salvo excepciones, llegan al caballo y se simula la suerte de varas porque no les sobra la fuerza, ¿qué necesidad hay de tener una puya tan grande? Entiendo que se podría reducir el diámetro de la puya».

Y también con las banderillas. «Este año Morante ha usado unas banderillas de color rojo y con un papel plastificado que hace que se note menos la sangre cuando caen en el lomo del toro».

Y por supuesto en la suerte suprema. «Ahora solo se tiene en cuenta el factor tiempo pero se podría introducir el número de intentos. Y buscar una puntilla efectiva. El toro tiene que tener una muerte digna. Lo demás no tiene que ver con la tauromaquia ni con el arte de Cúchares ni con el de Paquiro. ¿Así se defiende la Fiesta?».

Moeckel es consciente de que estas propuestas no serán del gusto de muchos. «A las personas que se escandalicen les diría que buscaran el ABC de los años 30 y seguro encontrarían a unos agoreros diciendo que esto se acababa cuando le pusieron el peto al caballo. Son los mismos agoreros de ahora. Yo soy aficionado a los toros, pero no el conde Drácula».

Y apuesta porque se cuiden cuestiones relacionadas con mostrar la sangre innecesaria. «En televisión habría que evitar los planos que no aporten nada. O evolucionamos nosotros o evolucionan por nosotros», concluye.