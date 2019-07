La temporada en El Puerto, pendiente de las obras de la plaza Terminan el 12 de julio, fecha en la que se entregará a la empresa gestora

La temporada de toros en El Puerto de Santa María sigue siendo una incógnita. Las idas y venidas con las obras de rehabilitación hacen que aún no haya carteles para una feria que, en teoría, debe celebrarse los fines de semana del mes de agosto. Esta semana es crucial para conocer si finalmente se darán festejos toda vez que las obras finalizarán este viernes 12 de julio. Así lo ha confirmado a ABC de Sevilla José Carlos Galán, arquitecto encargado de la rehabilitación de la plaza hace tres años y de realizar las obras en la actualidad.

El culebrón comenzó en mayo, cuando el Ayuntamiento portuense anunció la necesidad de acometer «unas obras necesarias para poder garantizar la seguridad del edificio y la celebración de la temporada taurina». La plaza de toros, cerrada desde agosto de 2018, necesitaba estos trabajos. De hecho, Galán dio la voz de alarma en septiembre. «Evalué el edificio y había dos pilares en la zona de taquillas y en las caballerizas que comprometían parte de la solidez estructural del edificio así que no certifiqué por seguridad. Hasta febrero no metió cartas en el asunto el ayuntamiento y declaró ejecutar unas obras de emergencia que se me adjudicaron», explica.

Remplazo de pilares en la plaza de El Puerto

El arquitecto confirma que «estas patologías vienen de tiempo atrás y no tienen nada que ver con las últimas obras que hicimos ya que se actuó sobre la fachada, la decoración y en 10 de los 60 bodegones. Se han reemplazado los pilares ya se han labrado los pilares de ladrillo y faltan unos remates puntuales. Las obras se han financiado por al ayuntamiento con un coste de 95 mil euros», argumenta.

Los rumores dieron un giro el pasado viernes 5 de julio. En esa fecha, Reyma Taurino, adjudicataria del coso portuense en 2018 y 2019, debía haber presentado los carteles pero en su lugar envió un vídeo comunicado a tres portales taurinos, en el que alertaba de que «la temporada taurina en esta localidad se encuentra en serio peligro de celebrarse».

La empresa denunciaba que «el ayuntamiento de la ciudad no había entregado la plaza a la empresa gestora, que, aunque tiene algunas negociaciones bastante avanzadas, todavía no puede concretar nada hasta que no haya luz verde y se hayan finalizado todas las obras en la estructura y el suministro eléctrico de este histórico coso taurino».

Retraso de las obras

El retraso de las obras es cierto pero también lo es que la empresa ha incumplido los compromisos del pliego de condiciones que incluye dar novilladas y festejos en clase práctica, a todas luces menos rentables. Las obras terminarán el 12 de julio, tal y como ha confirmado el arquitecto y el propio ayuntamiento, la misma fecha en la que el año pasado -10 de julio- se presentaron los carteles de la temporada 2018.

Las posibles combinaciones de la temporada 2019 en El Puerto - «un auténtico reto más que una ilusión», según la empresa-, ya están en los mentideros taurinos donde se habla de tres corridas de toros que ya estarían cerradas. Desde un mano a mano de Roca Rey y Pablo Aguado hasta la presencia de Enrique Ponce, deseo que él mismo anunció en la rueda de prensa en la que anunció su vuelta a los ruedos tras la grave lesión de rodilla. Así las cosas, esta semana se debe conocer de manera definitiva si habrá toros o no en la Plaza Real para confirmar o desmentir la preocupación de las asociaciones taurinas de El Puerto y la prensa local que llevan denunciando el tema desde hace meses.