La temporada taurina mira a América Zaragoza, Palos de la Frontera y Jaén son las últimas citas en España mientras se habla de Perú y México

La temporada taurina en España está a punto de echar el cerrojo. Con las corridas del 12 de octubre en Zaragoza –donde El Cid ha dicho adiós a los ruedos–, en Madrid y el festival taurino de Sevilla, poco queda anunciado en las cartelerías de la geografía española.

Hoy mismo se celebra el último festejo de la Feria del Pilar con Enrique Ponce, El Juli y Miguel Ángel Perera. En la pinzoniana de la localidad onubense de Palos de la Frontera, hacen el paseíllo este domingo López Simón, David de Miranda y Toñete mientras que en Jaén se ha programado una corrida de rejones con Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens. La postrera Feria de San Lucas de Jaén –reducida a dos festejos– todavía tiene programada una interesante cita el sábado 19 de octubre: toros de Núñez del Cuvillo para Cayetano, Emilio de Justo y Pablo Aguado.

Son los últimos coletazos de una temporada que ya mira a América desde donde empiezan a llegar noticias. Una de las más esperadas era la vuelta a los ruedos de Roca Rey que vio truncada su temporada española a mediados de julio por una lesión y se ha perdido gran parte de los compromisos adquiridos. Su regreso será el 3 de noviembre en la plaza limeña de Acho (Perú) junto a dos españoles: Enrique Ponce y Finito de Córdoba.

La empresa Casa Toreros ha diseñado un ciclo que contará con toreros patrios y, buena noticia, con toreros sevillanos. Entre ellos destaca la auténtica revelación de 2019, Pablo Aguado, que debuta el día 24 de noviembre. La pega es que el sevillano y el limeño no se verán las caras, al menos de momento. Ya queda algo lejana la tarde del 10 de mayo en Sevilla, una fecha que marcó un antes y un después para los cimientos del toreo y desde la que no han vuelto a encontrarse. La competencia tendrá que esperar.

En Acho también estará Rafael Serna el día 17 de noviembre y el novillero Pablo Páez, que fue alumno de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla y finalista en el ciclo de promoción de 2018, hace el paseíllo el 20 de octubre. A Roca Rey le queda una segunda tarde el 2 de diciembre con Castella y Manzanares.

Aún es pronto para avanzar más noticias aunque ya sabemos los «toreros extranjeros» que harán el paseíllo en la Temporada Grande de la Plaza México: Ponce, Ferrera, Morante de la Puebla, Castella, Ureña, Roca Rey, Ginés Marín, Emilio de Justo y Pablo Aguado. Estos dos últimos confirmarán la alternativa. El eco de los triunfos cruza el charco.

Aguado y Roca Rey, tirón en taquilla

El presidente de la Juventud Taurina de Sevilla, Francisco Rufino, enumera cuáles son, en su opinión, las claves de la temporada. «He visto una mejora en cuanto a casta y fuerza de los toros sobre todo en Madrid y en Sevilla, donde ha subido bastante el nivel ganadero. Y en lo que respecta a los toreros, el triunfador incontestable para mí esPablo Aguado. Roca Rey, a pesar de su retirada, es quien desde hace tres años ha logrado romper la taquilla. Y otro nombre propio es Paco Ureña, que se ha recompuesto en lo personal y en lo profesional también, que ha logrado encontrar la pureza aunque le falte la espada».

En lo que se refiere a los novilleros, Rufino destaca a «Diego Sanromán, con mucho valor y casta igual que Fernando Plaza, junto a Ángel Jiménez en el otro lado como torero de gusto que ha tomado la alternativa» y tampoco olvida a «El Cid en el año de su despedida que, no ha tenido un triunfo rotundo pero ha sido fiel a su concepto».

Sobre Aguado y Roca Rey tiene una opinión definida. «Le conviene a la fiesta y a nivel taquillero a los empresarios que no coincidan en los carteles ya que cada uno tiene su propio tirón. Siempre un duelo entre ellos no vendría mal a la Fiesta aunque ponerlos por separado creo que es más rentable. Imagino que no tendrán problemas para torear juntos, no lo sé, pero sí que son los únicos que están tirando de la taquilla. Morante y El Juli no fueron capaces de llenar Sevilla en San Miguel».

Sobre el debut de Aguado y De Justo se alegra de que los triunfos sirvan. «Es un premio a la temporada también para Emilio que es uno de los toreros con más verdad y que más cerca se los pasa. Es una recompensa al sacrificio y el amor al toro. Los toreros españoles siempre han sido muy queridos en México y la embestida templada del toro mexicano les viene bien al toreo de ambos». Y concluye. «América siempre da oportunidades a toreros como Octavio Chacón u Oliva Soto en Perú, Lama de Góngora en México, que no han tenido opciones aquí y les ha servido para no quedarse parados».