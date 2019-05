Toros en Sevilla: había ganas de rejones Diego Ventura regresó en una mixta a la Maestranza tras la polémica del año pasado y pinchó dos magníficas faenas

Lorena Muñoz @LorenaLimon Sevilla Actualizado: 08/05/2019 21:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Toros en Sevilla: Ventura pincha una gran actuación y Cayetano da dos vueltas

Un año después de la polémica que apartó de los carteles de la Maestranza a Diego Ventura volvimos a verlo en Sevilla. Y en una corrida mixta. El año pasado el rejoneador se había negado a anunciarse con la de Fermín Bohórquez y el empresario Ramón Valencia hacía lo mismo al no organizar el festejo en el que podría encajar: «Esta plaza no hace corrida mixta, tan solo se hizo en una ocasión muy especial, pero no es nuestra idea».

Echando la vista atrás, recordamos aquel festejo celebrado el 23 de mayo de 2008 con Diego Ventura abriendo plaza a Curro Díaz, Salvador Vega y Oliva Soto, que tomaba la alternativa. Al por entonces Rey Juan Carlos I, hoy rey emérito, lo vimos presidir en el palco real ya que había venido a Sevilla a inaugurar el monumento a su madre, doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans.

El testigo del Rey lo ha tomado esta Feria de Abril de 2019 su hija, la infanta Doña Elena mientras que Oliva Soto está viendo la feria -desafortunadamente para él y para muchos aficionados sevillanos- desde el tendido. No hubiera caído mal encontrar un hueco en los carteles para el torero de Camas que en la actualidad sigue alimentando su sueño en tierras peruanas. Como nos ha contado que hizo Octavio Chacón hasta encontrar su sitio y que torea el domingo la de Miura.

Casi trece meses más tarde de aquel 15 de abril de 2018 en el que nos fuimos al coso de Espartinas para ver rejonear a Diego Ventura, el jinete volvió a su plaza en la que era una tarde muy importante. En la sala de prensa debatimos sobre si tenía nueve o diez Puertas del Príncipe en su palmarés. Lo que supimos es que su sueño tendrá que esperar un poco más. Tras varios años en los que se quedó muy cerca de conseguirlo Ventura pinchó dos magnificas faenas y recibió el cariño del público.

El caso es que la plaza se llenó a falta de 19 entradas y el ambiente expectante con los toreros a pie hizo presagiar que había ganas de rejones pero sobre todo de ver a Diego Ventura.

Regresaba El Juli después de su azarosa Puerta del Príncipe, la sexta en sus 44 tardes en el coso del Baratillo. Pero no pudo redondear su feria en una tarde sin trofeos. La afición de Sevilla esperó y exigió al diestro que se había acartelado en un festejo de menor competencia con un rejoneador por delante y Cayetano que juega su carrera en una liga distinta a la del madrileño pero que se llevó el lote.

Cayetano, que ha hecho seis paseíllos en la Maestranza, dio dos vueltas al ruedo tras torear como sabe. Al torero de dinastía lo recordamos de su última tarde, la de la despedida de su hermano Paquirri hace dos años, que vuelve la semana que viene en Jerez. Recordaremos dos buenas estocadas y que mandó parar la música a la banda de Tejera que luego volvió a tocar.

Repasando la excelente cuadra de Diego Ventura no se nos pasó por alto el nombre de su caballo «Joselito» con el que paró al cuarto de la tarde. Precisamente el 8 de mayo de 1895 nació José Gómez Ortega «Joselito el Gallo», «Gallito», el Rey de los toreros. El próximo año será el centenario de la muerte del torero de Gelves que sigue esperando su monumento en Sevilla. Como sigue esperando Diego Ventura abrir de nuevo la Puerta del Principe. Puede que sea el año que viene.