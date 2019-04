Artes Marciales Mixtas Albert Fernández: «El rey de las audiencias sigue siendo Conor McGregor» El presentador de «La hora de la UFC» analiza con ABC la introducción y el crecimiento de las artes marciales mixtas en la pequeña pantalla, una joven disciplina que está llamada a marcar el futuro de la parrilla deportiva

«Las artes marciales mixtas son el deporte en el que el favorito es el menos favorito de todos los deportes». Esta frase de cosecha propia quizá sirva para explicar, entre otros factores, la irrupción y consolidación de las MMA en nuestro país, a través de los medios de comunicación, concretamente en la apuesta hecha por ciertas televisiones. Esta disciplina, que engloba a todas las artes marciales y deportes de contacto, sumando la pelea de pie, en el suelo y la lucha cuerpo a cuerpo, ha despertado un fuerte interés en los últimos años debido a que, cada combate, reserva un enorme espacio a la improvisación e imaginación de cada atleta. En décimas de segundo puede cambiar el destino de la partida.

Albert Fernández es una de las caras más visibles de este deporte en España, a través de la narración de las peleas y el programa temático «La Hora de la UFC», que se emiten en Gol. «Es el deporte de contacto más libre, es imprevisible, nunca sabes lo que va a pasar. En un combate de kick boxing o de boxeo el desarrollo, más bueno o más malo, siempre suele ser el mismo. En un combate de MMA tú no sabes si un luchador va a buscar tirar a su rival al suelo, si va a buscar la lucha o si puede buscar los golpes más arriba. Entras en un mundo de libertad, no total, pues hay normas, pero esa libertad de no saber lo que va a pasar te lleva un poco cerca a los orígenes de los combates de los espartanos», explica el presentador.

Y ahí, en los espartanos, se podría señalar una fecha de antecedente lejano para este deporte que un día no lo fue. Las MMA tienen establecida su fecha de creación paralelamente a la organización Ultimate Fighting Championship (UFC), en 1993, y su más moderno precursor fue el «valetudo», donde la reglas brillaban por su ausencia y trataban de enfrentar diferentes disciplinas de combate. La contundencia de los golpes en unos combates donde se carecía de protección en las manos encendió todas las alarmas de las instituciones estadounidenses. Y un personaje concreto, sin quererlo, se erigió en salvador de las MMA. El que fuera senador y ex candidato a la Presidencia de Estados Unidos, John McCain, las tildó en 1996 de «peleas de gallos humanas» y emprendió una cruzada en la que trató de prohibirlas en varios estados. Sin embargo, esto sirvió para tomar conciencia y acelerar una regulación, como la introducción de guantillas y el veto de ciertos golpes, para hacerlo más vistoso y que acabase con las sangrías, logrando así una mayor aceptación social.

«Las MMA son mucho menos peligrosas, por ejemplo, que el motociclismo. También en ocasiones muere gente en los rallies y eso se puede emitir en abierto»

Otra de las modificaciones fue la normalización de los asaltos con límite de tiempo para poder adaptarlo a un formato televisivo. Las MMA fueron cogiendo forma hasta lograr un producto fácilmente vendible y muy atractivo. Pese a ello, su introducción mediática en España ha sido paulatina, pues es un deporte que todavía la mayoría de la población desconoce. Aunque había algún antecedente, en 2017, Gol decidió apostar fuertemente por el deporte de mayor crecimiento mundial en los últimos años. «Lo que se hizo fue hacer varias emisiones en el canal de prueba para ir probando lo que le gustaba a la gente, yo fui la primera voz. Hablando con compañeros, cuando empezó el proyecto, les comuniqué que el tema de las MMA y, sobre todo, de la UFC, pegaba muy fuerte en el mundo y que pensaba que podía funcionar aquí. Acabaron negociando, consiguieron firmar un acuerdo con UFC y empezamos a dar los combates», detalla Albert Fernández, apasionado y practicante del boxeo desde hace muchos años gracias a su padre.

Vistos los números durante las pruebas, la compañía decidió continuar con el proyecto. Para ello, formó «in extremis» un equipo. «Estas cosas se tienen que hacer en poco tiempo. Desde que uno compra los derechos y tiene que empezar a emitir tienes poco margen y hay que ser rápido», cuenta Fernández. Se rodeó de luchadores en activo y de exluchadores. «Sabía que había ciertos peleadores de MMA buenos en Barcelona, que es lo más sencillo locutando desde ahí. Yo sabía que Abner Lloveras vivía en Barcelona y había peleado en UFC, tenía que estar, Enrique Marín –ex peleador de UFC– estaba en Sevilla... Teníamos contacto con Roger Llorent, a través de un compañero que había entrenado con él, y Ray Boixader, que era conocido en el panorama nacional y contactamos con él», recuerda. El último es uno de sus colaboradores más característicos, Duncan Bishop. «Era locutor de fútbol en inglés y, hablando un día con él, salió el tema de que habíamos comprado esto y él me dijo no solamente que era muy fan de UFC desde pequeño sino que también practicaba jiu-jitsu y hablando me di cuenta de que se lo sabía todo, era un enciclopedia. Probamos y vimos que era fantástico».

Adquiridos los derechos de la UFC para emitir peleas –siempre que no sea en directo– y con el plantel formado, comenzaron a rodar. No solo se han ceñido a la Champions League de las MMA, pues también «han pegado fuerte» con Bellator o Combate Américas –donde hay mucho español– y M-1 Global, entre otras. «Pero el rey es UFC, es la que más tira», indica el presentador barcelonés respecto a los números de telespectadores. Y es que en un sector donde cada mañana se miran con lupa las audiencias, solo el seguimiento de este deporte puede ayudarle a establecerse como una alternativa seria en la parrilla deportiva.

Sin embargo, hay un problema de base con la expansión de los deportes de combate y es la prohibición de emisión en ciertos horarios. Si yo fuera el legislador de televisión y me tuviera que vender «La Hora de la UFC» en horario de protección de los menores, que engloba de las 6.00 a las 22.00, ¿qué me diría?, le preguntamos.

«Entiendo el horario protegido. Está protegido también por una familia, por unos padres, en una esquina de la televisión pone que algo es para mayores de 18 años. Yo considero que las MMA no dejan de ser un deporte igual que el boxeo, y que acompañado de los padres, si te lo explican, no es una salvajada, es un deporte, son personas que entrenan todos los días, como cualquier deportista. Tienen sus peleas y luego siguen viviendo y entrenando. Es mucho menos peligroso, por ejemplo, que el motociclismo, también muere gente en ocasiones o en los rallies, y eso se puede emitir en abierto», argumenta. «Luego también tenemos espectáculo como la WWE, el «pressing catch», que sí, que es un teatro, pero los chavales que ven eso no saben que lo que realmente están viendo está guionizado, y lo que pueden llegar hacer de ahí es mucho más peligroso que los combates. Pero la ley es así y no me parece mal del todo, si quieren a partir de las 22.00 horas, pues que así sea, pero eso sí, en abierto. En televisiones cerradas o de pago deberían poder emitir a la hora que ellos quieran».

Medio millón de espectadores

Con todo, Albert Fernández asegura que la acogida de las MMA por parte de la audiencia ha sido «muy buena». «Empezó a coger forma enseguida y los lunes comenzó a ser referente, porque ese día es como el estreno de velada porque apenas han pasado 24-48 horas desde que ha tenido lugar y ya se ven los combates en abierto», desgrana el presentador. Los resultados son halagüeños de cara al futuro. «El primer año los datos de audiencia estaban muy por encima de la media del canal, esto es así, porque obviamente por la noche hacer más "share" es más sencillo, pero esto se ha ido manteniendo, llegamos a las 100.000 personas la mayoría de combates y superando en ocasiones las 200.000 o 250.000 personas ante el televisor. A esa hora un 3, un 4 o un 5% de "share" es una auténtica maravilla, en ese sentido estamos contentísimos». Pero para consolidar un seguimiento, hay que modelar el hábito de consumo televisivo de la audiencia a la que uno se dirije. Y, pese a que millones de personas tiene que madrugar cada día, existe un sector fiel a los combates pese a la hora de emisión. «Ya no solo son los datos, hablas con la gente por los bares y ves que a partir de las 22, sobre todo a las 24, que es cuando cenamos nosotros, hay mucha gente que lo ve», cuenta con orgullo.

Conor McGregor - REUTERS

El crecimiento de las artes marciales mixtas es una suma de factores, una tormenta perfecta que ha permitido un avance espectacular en el último lustro. Sin embargo, no erramos al apuntar hacia un nombre que ha dado un impulso sin el cual las MMA no serían lo que son hoy a nivel de audiencia. «Obviamente el rey en esto es Conor McGregor, los dos combates en todos los deportes más vistos en Gol son de McGregor, uno el de boxeo contra Mayweather, con más de 500.000 personas ante la pantalla, que es una barbaridad a esas horas, y con una semana de retraso. Y luego, en el Khabib Nurmagomedov contra McGregor se llegaron a pasar las 300.000 personas», precisa Fernández.

El carismático luchador irlandés es sinónimo de superventas, de negocio, no solo por su descaro a la hora de crear polémica, sino por su calidad deportiva, pues ha sido el primer campeón simultáneo en dos categorías de peso diferentes de la UFC. «Este deporte consigue un incentivo especial y que, ciertos luchadores, a través de su forma de pelear, hayan conseguido tener millones de seguidores en las redes sociales y venderse muy bien», termina Fernández. Y, así, entre combate y combate, continúan abriéndose camino las MMA, un deporte que quizá viva todavía en la adolescencia en nuestro país, pero cuya proyección ascedente, constatable en números, invita al optimismo.