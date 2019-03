Automovilismo Alonso prueba el Toyota del Dakar en Sudáfrica El bicampeón de Fórmula 1 pone su vista en el rally más famoso del mundo

Actualizado: 27/03/2019 18:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde que abandonase la Fórmula 1, Fernando Alonso sigue buscando nuevos retos. El piloto español ha dado un paso más en sus posibilidades de disputar el Rally Dakar en un futuro después de probar este miércoles el Toyota Hilux con el que Nasser Al-Attiyah se proclamó campeón de la prueba el pasado mes de enero.

El equipo Toyota Gazoo Racing, con el que Alonso está disputando el Mundial de Resistencia (WEC), realizó unas pruebas en un trazado cerrado por el desierto surafricano y el piloto asturiano completó sus primeros kilómetros junto con el experimentado Giniel de Villiers, vencedor del Dakar en 2009 y habitual del podio durante los últimos años.

«Lógicamente las primeras vueltas que das es todo muy diferente, sobre todo la velocidad a la que puedes afrontar los saltos porque el terreno está bastante bacheado y nunca sabes cuánta velocidad puedes llevar ahí», explicó Alonso tras bajarse del coche.

Pese a esta diferencia respecto a los vehículos que suele pilotar, el bicampeón de F1 explicó que se sintió cómodo en el coche. «Todo el mundo me había avisado de que hacía mucho calor, pero con el aire acondicionado no estaba mal. He estado muy cómodo, pero supongo que todavía muy despacito», dijo.