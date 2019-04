Alonso puso el coche de la Indy a 360 kms/h

Fernando Alonso ha empezado su preparación para las 500 Millas de Indianápolis, carrera que le falta para la triple corona y que se disputará el 26 de mayo. El español rodó 105 vueltas en el circuito oval de Texas con el McLaren Chevrolet número 66 con el que competirá en la prueba. En un momento del día, puso el coche a 360 kilómetros por hora.

“You need to make perfection every lap.”



There are 4️⃣6️⃣ days until the #Indy500, but on-track preparations for @alo_oficial have already begun.



