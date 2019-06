GOLF - Valderrama Masters Álvaro Quirós se reivindica ante sus paisanos El golfista gaditano, nacido a seis kilómetros de Valderrama, demuestra su conocimiento del campo (-4)

MIGUEL ÁNGEL BARBERO SAN ROQUE (Cádiz). ENVIADO ESPECIAL Actualizado: 28/06/2019 19:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La carrera de Álvaro Quirós ha estado salpicada de altibajos. En sus quince años de profesional ha vivido los momentos más dulces (siete triunfos en el Circuito Europeo) y también los más oscuros, cuando perdió los derechos de juego y tuvo que pasar por la escuela en 2016 para recuperarlos. Su carácter extrovertido y sonriente derivó, a causa de los malos resultados y las lesiones, en una autoexigencia negativa que poco a poco le fue apartando de los grandes torneos.

Sin embargo, después de regresar al Tour en 2017 aprovechó una gran semana en Sicilia para regresar al círculo de ganadores y saborear de nuevo los placeres del triunfo. Poco a poco fue recuperando las sensaciones y, como quien no quiere la cosa, se ha colocado entre los mejores en el Valderrama Masters, con cuatro golpes bajo par. "Para ser sincero, no llegaba aquí muy bien de forma y me conformaba con pasar el corte, pero he jugado muy bien y ahí estoy, con buenas opciones para el fin de semana", declaró emocionado al final, después de recoger en brazos a sus pequeños al terminar de jugar. Para Álvaro es muy importante sentirse a gusto, rodeado de los suyos y de su ambiente. No en vano, nació en el vecino pueblo de Guadiaro, donde su padre ejercía de caddy en el campo público, y mamó el ambiente del Volvo Masters desde pequeño. "Siempre me encantó este torneo y lo conozco desde todos los rincones", comenta quien de niño recogía bolas en Valderrama y luego logró su sueño de poder jugarlo.

Por eso le dolió especialmente la espiral destructiva en la que entró y de la que le ha costado tanto salir. "Antes, cada semana podía ser una victoria pero esa sensación desapareció debido al mal juego -reconoció-. Por eso para mí es un logro haber pasado otro corte consecutivo, que es lo que estoy buscando”. Después de una primera vuelta jugada en unas condiciones extrañas, sin viento y con mucha humedad (70), la de hoy ha sido más propia de esta zona del Estrecho y le ha sacado un gran resultado (68). "No es que yo fuera el tío más consistente cuando estaba entre los 50 mejores del mundo, pero sí tenía una confianza y cierto aplomo que a fecha de hoy no tengo en tantas rondas. El juego es muy aceptable y, como no hay prisa por el resultado, estoy contento con lo que va viniendo”. Sobre todo, por el cariño de sus paisanos, que le apoyan ciegamente como el héroe local que es. Álvaro es uno más del pueblo y se nota que juega en casa en Valderrama.