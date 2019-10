Boxeo La angustiosa carta de Charles Conwell tras dejar en estado crítico a Patrick Day El joven púgil estadounidense se declara en shock por la situación de su rival en el ring: «Si pudiera hacer que todo volviera atrás...»

El boxeador estadounidense Patrick Day se sigue debatiendo entre la vida y la muerte tras sufrir una lesión cerebral traumática durante el combate que le enfrentó este fin de semana a su compatriota Charles Conwell. Day, en coma inducido desde entonces, se encuentra en una situación «extremadamente crítica», según el último parte médico.

Conwell ha querido expresar su desolación por la situación de su rival a través de una emotiva carta: «Nunca quise que esto te pasara, todo lo que quería hacer era ganar. Si pudiera hacer que todo volviera atrás, lo haría. Nadie merece que esto les suceda».

Conwell, de 21 años, olímpico en Río 2016 y con un récord profesional de 11 victorias en otros tantos combates, refleja en la misiva la difícil situación en la que se encuentra desde el fatal suceso: «Repito la pelea una y otra vez en mi cabeza pensando qué pasaría si esto nunca hubiera pasado y por qué te sucedió a ti. No puedo dejar de pensar en eso. Recé por ti muchas veces y derramé tantas lágrimas porque ni siquiera puedo imaginar cómo se pueden sentir mi familia y mis amigos».

Conwell termina revelando que ha pensado en dejar el boxeo, pero que seguirá peleando en homenaje a Day. «Te veo donde quiera que voy y todo lo que escucho son cosas maravillosas sobre ti. Pensé en dejar el boxeo, pero sé que eso no es lo que querrías. Sé que eres un luchador de corazón, así que decidí no hacerlo y pelear y ganar un título mundial, porque eso es lo que querías y eso es lo que quiero, así que te usaré como motivación todos los días y me aseguraré de darlo todo en el ring siempre».