Olimpismo El COE aprueba unos estatutos más estrictos La reforma propuesta por Alejandro Blanco que endurece las normas para ser presidente sale adelante con solo dos voces en contra: María Teresa Samaranch y Vicente Martínez

S. D. Actualizado: 29/05/2019 18:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Comité Olímpico Español blinda al sucesor de Alejandro Blanco como presidente del organismo. Así lo aprobaron en una Junta Extraordinaria al votar, con solo dos voces en contra, por aumentar los requisitos para ser elegido dirigente del olimpismo español.

Los nuevos estatutos exigen que sean cinco años, y no tres, los que el posible electo debe pertenecer al COE, aunque estos no tienen por qué ser de forma consecutiva sí que, al menos uno, debe de ser en el último ciclo olímpico.

María Teresa Samaranch, de la Federación de Hielo, y Vicente Martínez, presidente de la de Tiro con Arco, fueron los dos únicos votos contrarios de los 126 que comprendía la Asamblea. «Estos criterios no resultan beneficiosos para el COE porque podrían dejar fuera a candidatos muy válidos. No cuenta con un respaldo explícito del COI y algunas modificaciones pueden no ser necesarias», se expresó Samaranch. Por su parte, Martínez se reservó el derecho a impugnar los acuerdos aprobados en la Junta».

«Todos han entendido que esto era lo que teníamos que hacer. Estoy contento con el espíritu de trabajo contento para seguir siendo un Comité referencia en el mundo. Estamos asistiendo a un momento complicado en el deporte mundial a todos los niveles y decimos que para que una persona que quiera ser presidente tienen que conocer la casa y que haya demostrado un entendimiento y una implicación con el deporte y que sea elegido dos veces. No son cosas tan raras. No es un tema de querer ser», comentó el presidente Alejandro Blanco tras la Asamblea.

Esta modificación se aprueba dos años antes de las próximas elecciones a la presidencia, previstas para el primer semestre del 2021 y en las que Blanco, que aseguró que este sería su último mandato, no ha querido señalar si podría ampliarlo un poco más. «A partir de enero de 2021 hablaremos del futuro de esta casa. Es un tema que tenemos que hablar con todos los agentes. Antes de ese día nunca diré nada».

Con respecto a la polémica suscitada porque estos nuevos criterios pueden cerrar la puerta a algunos deportistas, como Theresa Zabell, Blanco zanjó así el asunto: «¿Qué comité tiene 21 deportistas de 30 elegidos? Aquí, cuando un deportista quiere entrar tarda él más en pedirlo qu enosotros en buscarle un hueco. Pero todo tiene que seguir sus pasos. Este es un organismo referencia mundial por eso la gente que venga tiene que ser que entienda y quiera el movimiento olímpico. Estas normas no van contra nadie sino a favor del movimiento olímpico. Todos los cambios están dentro de la Carta Olímpica».