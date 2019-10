Mundial de Rugby 2019 Ardie Savea, el All Black que disputa el mundial ciego de un ojo El tercera línea de los All Blacks ha sido el primer jugador en utilizar unas gafas (homologadas por la World Rugby) en un mundial de rugby

Los aficionados al rugby miraban el encuentro que enfrentaba a los All Blacks, nombre con el que se conoce a la selección neozelandesa, y Canada como un mero trámite (63-0) para conseguir el liderato de los del hemisferio sur. Los grandes titulares se quedaron en el banquillo y el protagonismo lo cogieron jugadores que aún tiene mucho que demostrar en el seleccionado. Hasta que entró Ardie Savea en el campo. El flanker propició que se recuerde este partido más allá del resultado final.

Savea se convirtió el pasado miércoles en el primer jugador de la historia en jugar un mundial con gafas protectoras. El tercera linea de los All Blacks, uno de los jugadores más destacados del equipo, informó hace apenas unos días que la visión de su ojo izquierdo era pácticamente nula. «Había sido mala durante algunos años, pero ahora estaba todo borroso. Le dije Tony Page (médico de All Blacks) que estaba empeorando», recogió AFP.

El equipo no quería perder a uno de sus «seguros» así que rápidamente buscaron una solución: jugar con unas gafas homologadas por la World Rugby. «En términos de visión, es algo muy bueno y ahora solo es cuestión de acostumbrarse a ellas», añadió. Las lentes han sido diseñadas específicamente para el jugador, asegurando así su seguridad y la de sus rivales. Acostumbrarse no ha sido fácil. Savea estuvo una semana entrenando en condiciones climatológicas complicadas (unos 20ºC y un 90% de humedad), y aprovechó el encuentro ante Canadá para probarlas y jugar apenas diez minutos con ellas puestas.

Savea nunca ha dejado que esto le frenara. Ni siquiera sus compañeros lo supieron hasta este momento. Beauden Barrett, quien comparte camiseta tanto en los All Blacks como en el equipo de la Super Rugby Hurricanes, no estaba al tanto de los problemas de visión que sufre el flanker. «De alguna manera eso explica algunas cosas, pero no me había dado cuenta de ello hasta ahora. Recuerdo algunos juegos en los que parpadeó más de lo habitual», dijo.

El jugador de los All Blacks sigue el ejemplo del italiano Ian McKinley, el primero en usar estas gafas en un partido internacional. Pero no fue en un Mundial, fue en un encuentro del Seis Naciones. El jugador comenzó a utilizar el prototipo de estas gafas tras perder la visión de su ojo izquierdo en un accidente en pleno partido. Pronto se expandió a otros jugadores como el francés Florian Cazenave –quien la perdió en un accidente doméstico– y en el rugby amateur.

Gesto inspirador

«Si los inspira, y prueban este deporte, será algo positivo», afirmó Ardie Savea. Que el tercera línea de los All Blacks llevase las gafas en un partido del Mundial de Rugby de Japón 2019 no solo da visibilidad a esta herramienta, también puede ser un gesto que inspire a niños con problemas de visión a jugar a rugby como él. «Sé que para mí y espero que para las otras 2.000 personas registradas como usuarias de las gafas fue un momento deportivo inspirador. Espero que momentos así en un evento deportivo tan grande eduquen e inspiren a jugadores tanto jóvenes como mayores para probar o seguir jugando a rugby», escribió el jugador italiano Ian McKinley.