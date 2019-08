Asesinan a la mujer, al hijo y a la suegra del jugador de béisbol Blake Bivens

El pitcher Blake Bivens, del Tampa Bay Rays, se encontró un desolador panorama en su propia casa al descubrir que habían asesinado a su mujer, su hijo y a su suegra. El principal sospechoso, además, es su cuñado, Matthew Thomas Bernard, el hermano de su mujer de 18 años, que fue arrestado por la policía al tratar de escapar de la casa.

La policía fue alertada de unos disparos a las ocho de la mañana del jueves. Al lelgar a la casa, se encontraron a la mujer muerta en el porche y dos cuerpos más en el interior. «Es un shock para el vecindario. Y nos recuerda lo frágil que es la vida», comentó el sheriff Mike Taylor, responsable de la investigación. Las autoridades no aportaron los nombres de las víctimas ni especularon sobre el posible motivo de la matanza. Bernard, que trató de escapar de la casa desnudo y amenazando a varias personas, fue aportando los detalles de lo ocurrido.

«Nos han comunicado que uno de nuestro jugadores ha sufrido una terrible tragedia familiar. Nuestros corazones están rotos por Blake. Le damos nuestro pésame y le ofrecemos todo nuestro apoyo en lo que necesite», expresó el director del equipo del Tampa Bay Rays, Lou DiBella.

