Atletismo Kipchoge, convencido de que bajará de las dos horas en maratón: «Estoy mejor preparado mentalmente» El keniano cree que acabar en menos de dos horas sería comparable para el hombre a la llegada a la luna o la primera ascensión al Everest

S. D. | REUTERS-EP @abc_deportes Actualizado: 14/08/2019 18:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El atleta keniano Eliud Kipchoge, plusmarquista mundial de maratón, ha dicho que completar la prueba en menos de dos horas sería comparable para el hombre a la llegada a la luna o la primera ascensión al Everest, y se ha mostrado seguro de que logrará este objetivo en el nuevo intento que realizará en octubre porque ahora está «mejor preparado mentalmente».

El vigente campeón olímpico de maratón, en conversación con periodistas este miércoles desde su campo de entrenamiento en Kaptagat, se mostró seguro de que él también podrá ingresar en un territorio desconocido para el hombre el 12 de octubre, cuando acometerá su intento en Viena.

«Es como pisar la luna, subir la montaña más alta e incluso ir al medio del océano. No tengo dudas en absoluto», dijo Kipchoge, quien marcó 2:00.25 en su anterior intento de récord no mundial en el circuito italiano de Monza en 2017.

La IAAF ya ha avisado de que no ratificará ningún tiempo inferior a dos horas debido al uso de liebres y otras ayudas, pero Kipchoge dijo no preocuparse por ello. «Creo que se trata de historia, de dejar un legado. No se trata de hacer un récord mundial, eso ya lo he hecho. Esto es para la humanidad», subrayó.

El keniata explicó que su entrenamiento marcha bien, que se levanta cada día a las 5 de la mañana y que corre 200-220 kilómetros cada semana. «Lo que ha cambiado es la preparación mental. Estoy realmente mejor preparado mentalmente y esta vez sé lo que sucederá. Ciertamente me siento bien», transmitió.