Así «bailará» Ona Carbonell palabras de Nelson Mandela

La española Ona Carbonell ha ideado un nuevo solo técnico en el que usará un discurso del líder sudafricano Nelson Mandela para «innovar» y aportar algo personal a la natación artística, en algo «nunca antes hecho» y que pondrá en liza este fin de semana en Barcelona. «Vi el discurso de Mandela en los Laureus sobre que el deporte une, que va más allá de cualquier discriminación, que crea esperanzas y puede cambiar el mundo. Y me dije que era el discurso. Quería que fuera él y su voz, aunque costara en el agua porque estamos acostumbradas a nadar con una música, no con una voz», explicó a los medios este miércoles.

My technical solo done with the words of Nelson Mandela with the purpose to put my exercise at the highest technical level but also at a human level. pic.twitter.com/5S9yyyIMr1