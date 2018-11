Hipódromo de la Zarzuela «Belmonte», con el barro a favor, sorprende en el premio Fernando Melchor Doblete del equipo Janacek - Arizcorreta, con «Rosaura» y «Sweet Sue», más el segundo de «Ategorrieta» El Jockey Borja Fayos, también dobla victoria con ««Absolut» y «Mountain Guard»

Javier Fernçandez-Cuesta

Actualizado: 18/11/2018 19:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se ha celebrado la décima jornada de carreras de caballos de la Temporada de Otoño en el Hipódromo de la Zarzuela, en una mañana agradable, aunque con amenaza de lluvia, que hizo que hubiera una entrada más floja que otros días, pero que disfrutó como siempre del espectáculo.

La primera carrera de la mañana correspondió al Premio Copa de Criadores – Manuel delgado Sanchez-Arjona (Financiada por MAPA), para potros de 2 años, nacidos y criados en España. Siete candidatos tomaron la salida desde el poste de los 1.500 metros. Absolut para evitar problemas por el estado de la pista, fue siempre en los puestos punteros para entrar en cabeza en la recta final en la que dio un tirón que le fue suficiente para entrar primero en la meta aguantando el ataque postrero de Cossio, obteniendo una bonita y merecida victoria. Dom Alvaro llegó en tercera posición. Defraudó el favorito Gormaz, nada a gusto con la pista pesada.

Le siguió el Premio Copa de Criadores – Javier Navarro Reverter (Financiada por MAPA), para potrancas de 2 años, nacidas y criadas en España. Ocho participantes partieron también desde el poste de los 1.500 metros. De salida tomó rápido la cabeza Miss Tufia, seguida por Aladierna con Vetona al acecho. Así llegaron a la recta definitiva donde Vetona, muy superior, puso la directa hacia la meta venciendo de paseo por mas de 6 cuerpos. Aladierna parecía que iba a ser segunda, ya que pasó con soltura a Miss Tufia, pero ésta se rehízo en los últimos instantes, consiguiendo por un cuello, la segunda plaza.

A las 12:20 de la mañana, entre la segunda y tercera carrera, se puso el broche final al divertido I Campeonato Ponyturf que se ha celebrado durante todo el año en el Hipódromo de la Zarzuela. En esta octava prueba, ganó Lisa, siendo segundo Manin y tercero Peluchón.

A continuación, se disputó el Premio Andrómeda, (Financiada por IFEMA), hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 2.100 metros. Trece aspirantes al triunfo salieron de cajones. La favorita Rosaura venció con autoridad después de ir muy bien colocada durante todo el recorrido y presentando su ataque por el centro de la pista con un bonito cambio de ritmo. Last Drink intentó presentar batalla llegando segundo a tres cuartos de cuerpo. Belge Menci fue tercero en la meta.

La cuarta carrera fue el Premio Príncipe Duero, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 2.100 metros. Doce participantes que tomaron la salida. Roneo tomó decidido el mando yéndose varios cuerpos en la recta de enfrente, entrando en esa privilegiada posición en la recta final. Dando un tirón pareció la victoria no se le podía escapar, entonces apareció Sweet Sue con un rush final impresionante, cazándole en la misma meta, venciendo por solo una nariz. Ferja fue tercero, apuntando a siguientes.

En quinto lugar, se disputó el Premio Fernando Melchor, para potros y potrancas de 3 años, nacidos y criados en España. Cinco candidatos a la victoria y al premio de 18.000 €, desde el poste de los 1.600 metros. Belmonte, el menos apostado de todos, se mostró muy a gusto con el estado pesado de la pista, recorriendo menos metros que ninguno al ir siempre por los palos mientras que los otros participantes iban por fuera intentando coger la pista en mejores condiciones. En la recta final no tuvo oposición obteniendo una gran victoria, dejando desierta la apuesta Pick 4. Ategorrieta muy incómoda con el piso, por calidad fue segunda, batiendo en la misma meta a Zayany.

Cerró la jornada el Premio Bariloche, hándicap de referencia, para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Nueve candidatos a la victoria en el sprint de 1.100 metros línea recta. Mountain Guard se mostró muy superior ganando por más de dos cuerpos. City Gent llegó segundo. Born To Be remató muy tarde llegando en tercera posición.

CUADRO DE HONOR

1ª CARRERA

GANADOR Nº 1 “ABSOLUT” – B. FAYOS – J. A. RODRIGUEZ – ENALTO

SEGUNDO Nº 3 “COSSIO” – J. L. MARTÍNEZ – M. AUGELLI – INICIATUS RACING

TERCERO Nº 4 “DOM ALVARO” – F. JIMÉNEZ – P. OLAVE – CIELO DE MADRID

2ª CARRERA

GANADORA Nº 9 “VETONA” – V. M. VALENZUELA – J. L. MAROTO – TOLOSANA

SEGUNDA Nº 5 “MISS TUFIA” – R. SOUSA – M. GOMES – MARTEL SÁNCHEZ

TERCERA Nº 1 “ALADIERNA” – B. FAYOS – E. LEÓN – BLOKE

3ª CARRERA

GANADORA Nº 4 “ROSAURA” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA AGF

SEGUNDO Nº 6 “LAST DRINK” – J. GELABERT – J. M. OSORIO – AFRICA

TERCERO Nº 5 “BELGE MENCI” – R. SOUSA – M. AUGELLI – MÁGICA

4ª CARRERA

GANADORA Nº 9 “SWEET SUE” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO

SEGUNDO Nº 11 “RONEO” – N. DE JULIAN – M. GOMES – O TORRÓN

TERCERA Nº 10 “FERJA” – J. GELABERT – J. M. OSORIO – AFRICA

5ª CARRERA

GANADOR Nº 2 “BELMONTE” – I. MELGAREJO – J. LÓPEZ – IL PADRINO

SEGUNDA Nº 1 “ATEGORRIETA” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO

TERCERO Nº 4 “ZAYANY” – J. L. MARTÍNEZ – T. MARTINS – REAL LOVE

6ª CARRERA

GANADOR Nº 1 “MOUNTAIN GUARD” – B. FAYOS – H. PEREIRA – NOSSA SRA. DO VALE

SEGUNDO Nº 4 “CITY GENT” – J. L. MARTÍNEZ – J. MAROTO – LA TOLEDANA

TERCERO Nº 5 “BORN TO BE” – N. DE JULIAN – J. C. CERQUEIRA – KRAKES DO MINHO

VIII PRUEBA I CAMPEONATO PONYTURF

GANADOR Nº 9 “LISA” – MAURO REDONDO – AGRADO

SEGUNDO Nº 10 “MANIN” – ELENA REGIDOR – FUNDACIÓN LA SONRISA DE ALEX

TERCERO Nº 5 “PELUCHÓN” – CARMEN PRADO – GUÍA DEL OCIO