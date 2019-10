El boxeador Errol Spence Jr, en estado crítico tras un accidente de tráfico

El boxeador Errol Spence Jr se debate entre la vida y la muerte después de sufrir un brutal accidente con su coche la pasada madrugda. El estadounidense, campeón del título de la Federación Internacional de Boxeo en categoría welter, se estrelló con su Ferrari, que acabó destrozado.

Según la policía se saltó una mediana y dio varias vueltas de campana. El boxeador, que salió despedido del vehículo, fue trasladado al hospital donde se encuentra en estado crítico.

#Update Latest update from #Dallas police regarding a serious crash involving boxer #ErrolSpenceJr. More @FOX4pic.twitter.com/eWcQLPxW2v