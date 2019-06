Boxeo Andy Ruiz Jr, el boxeador que ha puesto patas arriba el peso pesado El mexicano

Apenas tuvo cinco semanas para preparar su pelea frente a Anthony Joshua y se las pasó escuchando burlas y comentarios sobre su peso y estado físico. Hoy, después de su victoria del sábado, que ha puesto patas arriba la categoría de los pesos pesados, el nombre de Andy Ruiz Jr. está en todos los medios.

El célebre George Foreman no se podía creer la victoria del nada atlético Ruiz, que dio un peso de 121,5628 kilogramos, que se parece más a un luchador de lucha libre y come 'Snickers' antes de cada pelea: «Enorme sorpresa, Ruiz venció a Joshua y el boxeo es nuevamente emocionante», tuiteó el en pleno estado de shock por la sorprendente derrota del púgil británico.

La emoción de 'Big George' estaba justificada pues la brutal pelea, que ya se puede equiparar a otras grandes sorpresas en los pesos pesados como las que protagonizaron Buster Douglas al dejar KO al legendario Mike Tyson y Hasim Rahman ante Lennox Lewis, fue todo un éxito. Hacía tiempo que no se veía tanta acción, tantos golpes y un triunfo inesperado del aspirante, que llegó a la pelea 11-1 abajo en las apuestas de Las Vegas.

Ruiz, que se convirtió el sábado en el primer boxeador de origen mexicano en ganar un título mundial de peso pesado, algo que también le hace entrar en la historia del boxeo, obtuvo por fin la recumpensa a una vida de sacrificios y de burlas. Porque las críticas a su peso no se circunscriben a las últimas semanas sino que siempre tuvo que soportar las críticas y el acoso. Sin embargo, eso también le hizo forjarse un fuerte carácter y plantar cara con una buena dosis de autoconfianza: «Soy rechoncho y corto, pero rápido como un rayo. Sácame de mi cuerpo pero déjame los mismos atributos; la misma altura, el mismo golpe, la misma barbilla, el mismo corazón y la misma mente. Me vería diferente, pero lo que te hace ser un campeón es lo que está dentro de ti», argumentó en la comparecencia previa a la pelea.

«He sido un perdedor toda mi vida. La forma que tengo, la forma en que me veo. Estoy listo para convertirme en el primer campeón de peso pesado de México. Esta es la pelea más difícil de mi carrera, pero sé que lograré una gran sorpresa», aventuraba antes de subir al cuadrilátero.

Joshua conoce el lado amargo

Curiosamente es Joshua, el deportista fibrado, esculpido músculo a músculo, el que está ahora en ese lado de la balanza, el de las dudas y la amenaza a su confianza. Su caída, desde lo más alto, ha sido dura tras su primera derrota.

Después de 22 victoriosos combates en casa, el británico cayó estrepitosamente en su primera pelea en suelo estadounidense, en el Madison Square Garden de Nueva York, en la que se presentaba ante el público de aquel país y, sobre todo, a los anunciantes. Ahora tendrá que volver a casa para intentar recuperar los cinturones que le ha arrebatado Ruiz (WBA, WBO y IBF).

«No creía que fuera posible, pero AJ se durmió durante la pelea y me sorprendió después de enviar a Ruiz a la lona en el tercer asalto», reconoció Eddie Hearn, su promotor. «Todo era nuevo para él, pero debería haber ganado esta pelea. Ahora debe ganar la revancha en casa, si no... no habrá nada después».