Tom Brady la lía en Twitter

Tom Brady, jugador de los New England Patriots de la NFL estadounidense y uno de los deportistas más populares del mundo, ha provocado un gran revuelo en las redes sociales al anunciar su retirada. O al menos eso creyeron un buen número de aficionados al fútbol americano, que reaccionaron al anuncio sin caer en la cuenta de que lo había publicado en el equivalente norteamericano al 'Día de los inocentes'.

La estrella de los Patriots abrió una cuenta de Twitter y se estrenó en la popular red social con un contundente primer mensaje: «Me retiro, en mi tiempo libre tuitearé».

I'm retiring. In my spare time, I'll be tweeting #LFG