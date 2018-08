Campeonato de Europa de atletismo «Todos perseguimos la eterna juventud» García Bragado, con 48 años, 26 en la elite, 12 Mundiales y 7 Juegos, compite hoy en su 76ª prueba de 50 kms. marcha

José Carlos Carabias

Actualizado: 07/08/2018 01:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Habla Jesús García Bragado (Madrid, 1969) con parsimonia y lucidez, sin mirar atrás pese a que las preguntas sobrevuelan más su pasado que su futuro. Su memoria es un pozo de recuerdos: va a cumplir 49 años, lleva 26 en la elite del atletismo como marchador de larga distancia (50 kilómetros), participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y en seis ediciones más hasta Río 2016, ha concursado en 12 Mundiales y hoy pone la barba en su séptimo Campeonato de Europa. Un referente de longevidad, uno de los atletas más perennes de la historia en el primer nivel. Tipo de buen humor que hoy disputa la final de 50 kms. marcha en Berlín. «Supongo que será el último», dice con poco convencimiento a ABC.

María Vicente, la niña prodigio que ha conquistado dos oros en el Mundial júnior, comparte expedición con Bragado y es más joven que las hijas del marchador. 17 años. Aquello de «pueden ser mis hijos» sobrepasa la categoría de metáfora en el caso del marchador madrileño afincado en Cataluña.

Bragado, hijo de taxista, criado en el barrio madrileño de San Blas, va, como Simeone, partido a partido. «El ciclo se va cerrando por motivos obvios, aunque me gustaría estar en el Mundial de Qatar (2019) porque es algo atípico. Supongo que no llegaré a los Juegos de Tokio. Voy a cumplir 50 años...».

«Bragator», como le gusta apodarse en recuerdo de Gladiator en la fabulosa película de Ridley Scott, fue campeón del mundo en 1993 (Stuttgart) y subcampeón en Atenas 1997, Edmonton 2001 y Berlín 2009, su última medalla. Dice haber vivido dignamente del atletismo, sin escándalos y con tendencia al ahorro. Se compró un piso en una zona residencial del barrio de la Mina, a las afueras de Barcelona, allí donde acamparon la marginalidad, el abandono escolar y la droga. «El barrio ha cambiado mucho», cuenta Bragado, que seafilió al PP y es concejal del ayuntamiento de San Adriá de Besós.

«La política se ha fraccionado mucho y se pueden hacer pocas cosas, al no haber mayorías. Los consensos políticos ya no abundan, sería imposible conseguir los Juegos de Barcelona 92 en nuestros días, lo cual no deja de ser triste», cuenta.

En una selección española de locuaz exaltación juvenil, García Bragado es la pausa. Representa los valores de esfuerzo y superación que hoy asumen como propios, con otra ambición, Bruno Hortelano, Saúl Ordóñez, Óscar Husillos, Ana Peleteiro o María Vicente. «Puede que haya superado obstáculos que serían impensables en un deportista. Bien es cierto que a partir de los 35 años me ayudó mi equipo, sobre todo el doctor Rivas, con mis problemas en la cadera, y mi fisio Miguel Ángel».

El marchador no pone paños calientes. Le gustaría regresar en el tiempo, volver a ser joven para practicar su pasión atlética. «A cualquiera de cierta edad nos gustaría tener 20 años menos, porque tienes menos responsabilidades. Todos perseguimos la eterna juventud, su vigor. Pero ahora tengo una experiencia, un conocimiento y un carácter menos impulsivo que no tenía con 20 años. Todos hemos de aprender a envejecer. Cuando tenía 20 años, me quería comer el mundo, con casi 50 quiero que no me coman».

Terapia en la piscina

Para ello se entrena sin olvidar su actividad física un solo día del año. Cuando no corre o marcha, nada. Es lo que más le complace. Puede eternizarse en la piscina en una sucesión de largos sin fin. Su pareja, Montse Pastor, es su entrenador. Una asistente más que una preparadora. Filma sus entrenamientos, le ayuda a corregir movimientos, perfecciona su técnica.

«El deporte y, en particular, el atletismo, me apasionan. Ahora estoy centrado en mi faceta de entrenador, y me vuelvo a entusiasmar cuando veo a chavales de 12 o 14 años que lanzan la jabalina a casi 50 metros, que corren 1.000 obstáculos en menos de tres minutos. Incluso ver a un talento como María Vicente... las ilusiones que levanta. Tenemos que conseguir que llegue por el bien y la prosperidad de nuestro deporte».

Podólogo de profesión, atleta vocacional, Jesús García Bragado aspira hoy a ingresar entre los diez primeros en los 50 kilómetros, «sin que me duela nada y siendo competitivo hasta el final».