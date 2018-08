Bádminton Carolina Marín hace historia y consigue su tercer Mundial La jugadora española logra el triunfo en Nanjing y se convierte en la mejor jugadora de la historia de este deporte

Mario L. Clavero

Ya es una leyenda. Carolina Marín ha conseguido lo que nadie ha hecho en la historia del bádminton. A sus 25 años, la española ha conseguido alzar su tercer Mundial tras una final espectacular contra una rival que sacó lo mejor de la deportista de Huelva.

Marín comenzó el duelo golpeando primero y llevando la iniciativa del partido, poniéndose 2-0 en el marcador. No obstante, Sindhu respondió y demostró que no estaba en la final por casualidad. La india estuvo por delante en el luminoso buena parte del set, llegando a estar 5 puntos por encima (9-14), su máxima ventaja. A pesar de ello, Marín tiró de pundonor y relució una de sus mejores cualidades: la rapidez. Ante la velocidad que imprimió Marín, comenzó el juego psicológico. Sindhu intentaba ralentizar el ritmo a base de hacer repetir los saques a su contrincante, algo que hizo hasta en cuatro ocasiones en el primer set. Una estrategia que no consiguió otra cosa que sacar a la más aguerrida Marín, que no dio ningún volante por perdido y mantuvo la guerra por el set hasta el último momento. Fue un primer set en el que la igualdad reinó (21-19). Todo indicaba que esa paridad iba a imperar en el resto del choque.

Pero nada más lejos de la realidad. En la segunda manga se vio a la Carolina Marín más agresiva de todo el campeonato. La onubense exprimió al máximo físicamente a su rival, que no dio ningún atisbo de poder sobreponerse ante las acometidas de su adversaria. 5-0 en el marcador y Marín empezaba a poner tierra de por medio para llevarse el partido. Los errores no forzados de Sindhu empezaban a hacerse habituales ante la insistencia y la combatividad de Marín. En escasos minutos, la onubense ya acariciaba la gloria. Carolina Marín tenía un plus físico y mental que no se veía en su contrincante y que exprimió hasta que, finalmente, se impuso por un contundente 21-10.

Con el pitido final, la alegría de la jugadora española se desató en forma de espectaculares gritos y saltos de emoción. Se abrazó a su entrenador, con quien celebró el título como si fuese el primero. Tal era el júbilo que la onubense no pudo contener las lágrimas al terminar de sonar el himno español en el podio. Carolina Marín ya es la mejor jugadora de bádminton de todos los tiempos. Su hazaña tiene un doble valor, pues nadie ha conseguido la proeza de ganar tres veces el campeonato del mundo y por haberse coronado reina europea en un deporte dominado históricamente por los asiáticos.