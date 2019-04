Carreras de caballos Noray, máximo favorito en el Premio Duque de Alburquerque

Javier Fernández-Cuesta @abc_deportes Actualizado: 20/04/2019 11:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mañana domingo 21 de abril, se celebrará en el Hipódromo de La Zarzuela, la octava jornada de la temporada con siete emocionantes carreras, en el que el tiempo y el estado de la pista, por las lluvias caídas, pueden ser los grandes protagonistas. Como siempre, a partir de las 11:30 horas.

La máxima atención de la mañana estará puesta en la quinta carrera con el Premio Duque de Alburquerque, para caballos y yeguas de 4 años en adelante y con una dotación de 24.000 € para el vencedor. Ocho candidatos, a las órdenes del Juez de Salida desde el poste de los 2.000 metros. Noray viene de ganar con autoridad en su reaparición a un lote muy importante. Ahora con una carrera en el cuerpo, más en forma, será muy difícil de batir. Karlsburg, ganador de la edición del año pasado, ya con rodaje, será su rival más duro. Tuvalu fue el campeón de 2017, aunque el año pasado no consiguiera ganar, mantuvo un gran nivelen otoño, se espera que luche por las colocaciones. Another Day of Sun, más en forma que el otro día y con la pista a favor, también estará muy cerca. La sorpresa, Obanos.

Abrirá la mañana, el Premio Cría Nacional – Aspasia de Mileto, financiada por MAPA, para potros y potrancas de 3 años, nacidos y criados en España. 2.100 metros de recorrido y nueve ejemplares en pista. Axioco, nos dejó muy buenas sensaciones en su victoria del otro día con rivales de más nivel que este. Prácticamente es el fijo del día. Aladierna, Fabiola, Sansenxo y Corps Accords, pelearán por escoltarle en la meta.

Le seguirá el Premio Tebas, para potros y potrancas de 3 años, no ganadores, sobre la distancia de 2.200 metros. Once participantes. Liberri, gustó mucho en su debut, parece de los buenos, aunque reaparece, tiene una primera probabilidad. Red Man, Larmour, serán enemigos muy duros. Como sorpresa el debutante Sir Mauro, propio hermano del gran Madrileño.

La tercera carrera será el Premio La Pista, para potros y potrancas de 3 años. Quince aspirantes a la victoria tras recorrer 1.600 metros. Carrera complicada por el alto número de participantes, sin embargo, la pelea por el triunfo, debería estar entre Gormaz, Lady Marengo y Chapman Billy. Pero no lo tendrán fácil, Legionario, Vert Parsley y Quilombo, también se dejarán ver.

En cuarto lugar, se disputará el Premio Glauco, hándicap desdoblado Primera parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, sobre la distancia de 1.800 metros. Trece ejemplares. Doce candidatos al triunfo. Sallab gustó mucho con su victoria, dando señales de poder repetir, además el descargo le da aún más opciones. Nuestro favorito. Como rivales más difíciles tendrá a Ozarkblue, muy en forma y que la está rondando, además de Alejandria, Starlight Mystery y Power and Peace, muy regulares en las últimas llegadas.

La sexta carrera será el Premio Caprichos, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, también sobre la distancia de 1.800 metros. Trece ejemplares. A priori, destaca Psimbala, en segunda parte aunque el top en la escala y el estado de la pista pueden influir negativamente. María Brava será su principal rival, muy en forma y siempre figurando en meta. Fashionata, Forbaibor y Popota no andarán lejos. Buscando la sorpresa, no olviden a Qafza y Quimera.

Cerrando la mañana, se disputará el Premio Friné, reservado a Aprendices, Jóvenes Profesionales y Profesionales no ganadores de 12 carreras desde el 1 de 2018, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Ocho participantes desde el poste de los 2.200 metros. Wild King destaca claramente por clase y valor. Tuvo una reaparición suave y a poco que haya mejorado, no hay color. Tredos, Pantheur, Shehab y We Know, lucharán por las colocaciones.

En el Museo Torroja situado en la planta baja de la tribuna norte, y en colaboración con Francisco Salas y la Biblioteca de Miguel Ángel Ribera se podrá visitar una exposición con fotografías y documentos que forman parte de la historia de Don Beltrán Osorio y Díez de Rivera, Duque de Alburquerque en todas sus facetas: propietario, criador, preparador y, sobre todo, como gentleman hasta cumplir los 65 años de edad. En la sala de proyección se podrán visualizar todas las carreras celebradas de esta prueba que se instauró en 2011 como Memorial al que fue jinete olímpico, y que desde 2016 se ha elevado a la categoría A como Gran Premio. Como anécdota, apuntar que Don Beltrán Osorio era conocido en el mundo entero como “El Quijote”, debido a su parecido físico, con este universal personaje literario.

El Duque de Alburquerque recibió la medalla al Mérito Deportivo en España, participó en varias ediciones del Grand National, la carrera de obstáculos más importante del mundo, representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Helsinki y de Roma, y en 1964 ganó el Campeonato Hípico de Europa.

Este domingo, además, con la compra de tu entrada general de adulto de 7 € se incluye un voucher con 2 € Canjeables por una apuesta de dicho importe.

Como es habitual, se podrá disfrutar de la gastronomía en los diferentes foodtrucks y en el Brunch de Mallorca dentro del recinto. Para los más peques, en el Club Ponyturf encontrarán los Castillos hinchables del Hipódromo y paseos en un pony de forma gratuita.

Recordamos que existen más de 2.000 plazas de parking gratis, y autobuses también gratuitos con salida desde las 10:30 h. cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa.

ABC pronostica: 1ª CARRERA: (1) AXIOCO - (8) ALADIERNA - (2) CORPS ACCORDS 2ª CARRERA: (3) LIBERRI - (6) RED MAN - (2) LARMOUR 3ª CARRERA: (5) GORMAZ - (8) LADY MARENGO - (4) CHAPMAN BILLY 4ª CARRERA: (1) SALLAB - (7) ALEJANDRÍA - (4) STARLIGHT MYSTERY 5ª CARRERA: (5) NORAY - (3) KARLSBURG - (8) TUVALU 6ª CARRERA: (1) PSIMBALA - (8) MARÍA BRAVA - (7) QAFZA 7ª CARRERA: (8) WILD KING - (1) TREDOS - (6) SHEHAB