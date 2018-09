Celia Barquín murió acuchillada mientras trataba de defenderse de su agresor

La Policía de Ames, en el estado de Iowa, responsable de la investigación del asesinato de la española Celia Barquín, ha confirmado que la golfista de 22 años murió tras recibir varias cuchilladas en el cuello, la cabeza y el torso mientras trataba de defenderse de la agresión de Collin Richards.

El cuerpo de Barquín apareció en el agua de un estanque del campo Coldwater Golf Links, cerca de su bolsa de golf, encontrada por otro grupo de jugadores que alertó de la desaparición de la joven.

Per @alexwilsonwoi, criminal complaint lists Collin Richards as homeless. Celia Barquin Arozamena "sustained several stab wounds". Police made contact w/ man on trail, who said he had lived in same temporary area as Richards. Stated Richards spoke of having urge to rape & kill. pic.twitter.com/gEwkPI2n0i