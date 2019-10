Carreras de caballos La corona de la velocidad, en juego en el Gran Premio de la Hispanidad «Oriental» y «Noray», favoritos en otro apasionante duelo. «Astronaut» con Peslier, posibles sorpresas

javier Fernández-Cuesta Madrid Actualizado: 12/10/2019 08:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mañana, 13 de octubre, se celebrará en el Hipódromo de la Zarzuela la quinta jornada de la temporada con siete emocionantes carreras, como siempre, a partir de las 11:30 horas.

Hay una gran expectación en esta cita estelar de la temporada de otoño en el Hipódromo de la Zarzuela, en la que se decide el campeón sobre la milla del turf español. En el año hay tres pruebas principales que definen la «Triple Corona» para los velocistas: el Gran Premio Carudel, que se disputa en junio en Madrid; la copa de Oro de San Sebastián, en agosto; y el Gran Premio de la Hispanidad, que tendrá lugar este domingo.

La primera edición se disputó en 1985 y fue ganada por el gran Soudzou, mientras que el año siguiente Habit se alzó con el triunfo. Los caballos que lograron doblar victoria fueron Partipral, en 1993 y 94; Silverside, en 2009 y 2010; Abdel, en 2011 y 2014; Cielo Canarias, en 2012 y 2013; y Almorox, que ganó la prueba en 2016 y 2017, pudiendo haber sido el primero en triplicar victoria, pero una infección en la garganta le impidió ser de la partida en la edición del año pasado, ganada por Cefiro.

La historia del Gran Premio de La Hispanidad se puede conocer visitando de manera gratuita el Museo Torroja, situado bajo la Tribuna Norte. Allí se encuentra todo tipo de información gráfica y visual, fotografías y videos, así como objetos y curiosidades para descubrir todo lo relacionado con este importantísimo Premio.

Abrirá la mañana el Premio Leopoldo Michelena, (Programa Made in Spain), Patrocinada por ARQANA, para potros y potrancas de dos años, sobre la distancia de 1.500 metros. Cinco participantes. A priori la carrera debería estar entre Trovatore y Royal Dancer, aunque Draper podría sorprender porque porta un bonito origen y aquí podría hacerlo muy bien.

La segunda carrera será el Premio Cría Nacional–Gonzalo Ussía Figueroa, (Patrocinado por MAPA), para potros y potrancas de tres años, nacidos y criados en España. Nueve ejemplares desde el poste de los 2.100 metros. Los favoritos son Cossio, Dom Alvaro, Bertuchi, y Fabiola, los cuatro son ganadores y sobresalen sobre el resto de rivales. Gospodin está poco contrastado y podría ser una de las sorpresas, la otra es Sanxenxo, que está corriendo muy por debajo del origen que porta y en cualquier momento sale la buena.

La tercera carrera será el Premio Revista Pura Sangre, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 2.200 metros. Trece participantes. Carrera muy igualada y de difícil pronóstico. Romelia, Jafer y Coyote Dax parten como favoritos, pero hay varios ejemplares que pueden ponerlo muy difícil e incluso dar la sorpresa. Lee Bay está corriendo muy por debajo de los valores que ha llegado a tener, pero en esta ocasión lleva una monta «top» y, a poco que recupere, peleará por el primer puesto. Super Eva nunca ha figurado, pero no ha corrido lo suficiente para poder saber su valor y en este lote puede mejorar. Farsaman lleva seis colocaciones en el año, aunque no en Madrid, lleva una escala liviana y podría sorprender. Bote de 1.000 euros en la Apuesta Trío.

En cuarto lugar se disputará el Premio Familia Ceca, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, también sobre la distancia de 2.200 metros. Doce participantes. En un principio la carrera pasa por Briscola, Medicean Blue y King Lud, siendo el trío favorito de la prueba. Camaleón, que tuvo una exitosa reaparición y es capaz de repetir, lo pondrá muy difícil. Otros que no están batidos de antemano son Noli Me Tangere, Orange Run y Karibbean Dream.

El Gran Premio de la Hispanidad (Programa Made in Spain) se disputará en quinto lugar. Para caballos y yeguas de tres años en adelante. Otra vez se verán las caras los mejores velocistas del turf español, pero en esta ocasión entran en liza los potros de tres años, dando más aliciente a la carrera. Seis «viejos» y tres «3 años» frente a frente en estos emocionantes 1.600 metros de recorrido. Tras fallar en la preparatoria, Oriental y Noray tienen una gran oportunidad de reivindicarse, pudiendo verse otro gran duelo entre estos dos «cracks». Cefiro vencedor en aquella carrera, volverá a estar al quite. Astronaut, gran vencedor en sus dos últimas salidas, parece ser el único tres años que les puede hacer frente. Además, como aliciente, llevará la monta del campeonísimo jockey francés Olivier Peslier.

La sexta carrera será el Premio Luis Urbano, reservado a Amazonas y Gentlemen, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante. Ocho candidatos al triunfo. 1.800 metros de recorrido. Doctor Oscar está corriendo a la baja, pero, por valores, debería ser el fijo del día. Power and Peace, que se exhibió en su reaparición, será su más duro rival. Persian Rhapsody y Parabak no andarán muy lejos.

Cerrando la mañana y en séptimo lugar se diputará el Premio Marqués de Villota, hándicap para caballos y yeguas de tres años en adelante. Ocho participantes desde el poste de los 2.800 metros. Carrera muy táctica de la que parten como favoritos New Bareliere, Elysian Star y Mr Axel, porque los tres han demostrado que están en condiciones de pelearla. Buscando la sorpresa estará Nice To Meet You, es de los que mejor hace la distancia y su remate final puede ser decisivo. Last Drink también podría sorprender, ya que se le supone mayor valor del que está dando en pista.

En esta jornada, contaremos con la visita de la unidad de la Brigada Paracaidista «Almogavers VI» del Ejército de Tierra, que este año ha cumplido el 65 Aniversario del primer lanzamiento paracaidista, realizado el 23 de febrero de 1954. Se trata de una de las principales unidades militares afincadas en la Comunidad de Madrid, concretamente en la localidad de Paracuellos del Jarama.

De 12:30 a 14:30 horas estará preparado el stand de «Firma de jockeys», donde podrás conocer a tus jockeys favoritos, recibir una postal firmada por ellos y llevarte unas gafas auténticas de competición de regalo. En esta ocasión, además de nuestros mejores jockeys, también tendremos una visita muy especial para todos los aficionados, estará con nosotros el jockey top francés Olivier Peslier. ¡No te puedes perder esta oportunidad de conocer de cerca a una estrella internacional del turf!

Y si quieres aprender a montar a caballo, lo mejor es que te montes en los «caballos mecánicos». ¡Diviértete y siente la emoción de una auténtica carrera! También puedes quedarte a comer con nosotros y disfrutar de las ofertas gastronómicas con deliciosas hamburguesas, perritos calientes, bagles y mucho más, en los diferentes food trucks y en las Barras del Hipódromo. Pero si prefieres un amplio y apetecible menú, tienes que probar el Buffet libre de Mallorca bajo la Tribuna Central.

HZ siempre piensa en los niños y para ello tiene lista la zona exclusivamente pensada para ellos: el «Club Pony Turf». Allí todo está pensado para que salten, jueguen y se entretengan con actividades relacionadas con el mundo de las carreras de caballos, como son los castillos hinchables tematizados en forma de caballos o cajones de salida, y los paseos en pony que tanto les apasionan.

La diversión de toda la familia se alargará hasta las 17:30 horas de la tarde con la música en directo en el Jardín Norte de la mano del grupo Triboo Pop y los temas más conocidos de los 80 y 90.

Recordamos que existen más de 2.000 plazas de parking gratis, y autobuses también gratuitos, con salida desde las 10:30 horas cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa. (Si los acontecimientos de la capital no permitieran la salida desde ese punto, se trasladaría a la Avda. de la Complutense, frente al metro Ciudad Universitaria). Entrada de adulto a 7 € y gratuita a los menores de 18 años (acompañados por un adulto).