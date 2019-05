El detalle de Shaquille O’Neal con un niño con problemas para encontrar zapatos de su talla

La exestrella de la NBA Shaquille O’Neal vuelve a ser noticia, en esta ocasión por un detalle que tuvo con Zach Keith, un niño de 13 años. Keith, que calza un 51, tiene problemas para comprarse zapatillas y ropa debido a que sobrepasa todas las tallas.

Esta situación es familiar para el exjugador estadounidense que de joven la vivió en sus carnes. Cuando se estaba preparando para su baile de graduación se topó de bruces con un contratiempo: encontrar unos mocasines que le estuvieran bien. Entonces Bruce Teilhaber, el propietario de la tienda Friedman’s Shoes (Atlanta), se solidarizó con el problema de tallaje del chico y le regaló un par de zapatos gratis.

Ese acto de bondad marcó tanto al jugador que al enterarse de lo que le estaba ocurriendo a Keith, decidió ponerse manos a la obra para ayudarle. El que durante la década de los 90 y los 00 se convirtió en el terror de la NBA, decidió sorprender al muchacho regalándole 12 pares de zapatillas y un traje hecho a medida para su graduación. «Bruce lo hizo por mí, y solo quiero devolver ese favor», comentó O'Neal

This 13-year-old wears a size 18 shoe so they're hard to find and afford.



When former NBA star Shaquille O'Neal heard about it, he took the teen to a shoe store in Atlanta and bought him 10 pairs. https://t.co/CyDdgDB5Vgpic.twitter.com/FrTw1ySyjS