El dramático relevo de China en el 4x100 que ha dado la vuelta al mundo

El equipo chino para el relevo femenino en la final del 4x100 metros lisos dejó una de las imágenes del fin de semana en los Mundiales de atletismo que se están disputando en Doha (Qatar). Las atletas chinas fallaron a la hora de pasarse el testigo en el último relevo y protagonizaron una secuencia muy llamativa.

Lingwei Kong y Manqi Ge no lograron sincronizarse para pasarse el testigo correctamente, saliéndose de la zona delimitada para el cambio. En lugar de seguir corriendo ambas decidieron volver atrás para hacerlo de la forma adecuada y tratar de evitar que los jueces las descalificaran y poder certificar su plaza para los juegos de Tokio.

Sin embargo, el embarazoso retroceso de las chinas no evitó la descalificación, pues se aplicó el reglamento que decreta que el relevo empieza cuando la atleta que recibe el testigo lo toca por vez primera.

Barry and Paul struggling with the last leg of the 4 x 100m relay for China at the #AthleticsWorldChamps#tometoyoupic.twitter.com/6uunx7roNC