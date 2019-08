El ejercicio perfecto con el que Kateyln Ohashi debuta y se despide como profesional

El pasado mes de enero, Katelyn Ohashi se coló entre los temas más comentados de todo el mundo gracias a un ejercicio perfecto que le valió un diez de calificación. Antes, en abril de 2018, una rutina con Michael Jackson como banda sonora la convirtió por primera vez en viral. Aunque la gimnasta estadounidense apuntaba muy alto en sus inicios, unos problemas le impidieron convertirse en profesional y ahora disfrutaba con este deporte en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Medio año después del diez que la catapultó a la fama, Ohashi lo ha vuelto a hacer. Como consecuencia de unos problemas psicológicos y con las lesiones, no era profesional; hasta ahora. Era su sueño. En su estreno en una competición oficial, los Aurora Games, Ohashi volvió a firmar un espléndido ejercicio que le valió otro diez. La gimnasta ha querido así cumplir su sueño, y una vez hecho, volver a lo de siempre. Por tanto, su debut ha venido acompañado también de su retirada.

Here is the full perfect 10 floor routine from @katelyn_ohashi that helped Team Americas win night two of the @AuroraGamesFest. @SPECNewsAlbany@uclagymnasticspic.twitter.com/JgZjCJB3EC