El esfuerzo inhumano de esta corredora japonesa

Hay ocasiones en las que el cuerpo de un deportista dice «basta». Ninguna disciplina es ajena al cansancio, al dolor, a las lesiones. Aun así, existen multitud de ejemplos de atletas que logran sobreponerse a todo esto gracias a una enorme fortaleza mental. La corredora japonesa Rei Iida ha sido la última en conseguirlo, tras acabar su etapa de relevos con una importante fractura en su pierna derecha.

La carrera se trataba de una popular prueba de relevos de larga distancia en Nagoya, Japón. Rei Iida participaba con el equipo 'Iwatani Co.' y fue en la segunda etapa cuando una escalofriante lesión, fruto de una caída, le provocó una fractura en su pierna derecha. La joven decidió no abandonar y sus últimos doscientos metros fueron agónicos. Pese a la grave lesión, gateó hasta darle el relevo a su compañera. Su llegada a la meta se produjo con su pierna cubierta de sangre y entre sollozos.

A Japanese runner who broke her leg during a relay race. She crawled to her partner so the team would be able to continue the race. Lets share her story with the world. pic.twitter.com/NNiSL9Q64F