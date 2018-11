Deportes La exigente Super Liga de Triatlón aterriza en Mallorca El triatleta español Mario Mola ha destacado la «explosividad» y «espectacularidad» de la prueba, que se celebra este fin de semana en el archipiélago balear

Carlos Tristán González

Mallorca acoge este fin de semana a varios de los mejores triatletas del mundo. Con el «Centro Deportivo Rafa Nadal» como punto neurálgico del evento, decenas de deportistas se medirán en la Super Liga de Triatlón, una prueba diferente a los circuitos tradicionales. Mario Mola, quien finalmente no competirá, ha ejercido de anfitrión y ha destacado las virtudes de esta competición:

«Es un formato espectacular, totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Las distancias son mas cortas y es mucho más explosivo. La resistencia juega un papel muy importante, ya que con el paso de los días se va notando el cansancio».

Sin embargo, pese a que se había anunciado la participación del español, la carga que acumula de toda la temporada le ha obligado a renunciar a competir cerca del lugar donde creció: «Una pena no poder disfrutarla, pero la temporada ha sido muy larga. Para competir aquí hay que estar al 100 % y aunque lo he intentado y no corrí en Malta, no he conseguido llegar en plena forma. Tengo que ser honesto, no estoy en condiciones».

¿Qué es la Super Liga de Triatlón?

La Super Liga de Triatlón nace de la iniciativa de Chris McCormarck, bicampeón del mundo de Ironman, de explotar la belleza de este deporte. Para ello, hace apenas unos años decidió asociarse con dos empresarios rusos y crear una nueva prueba que se alejara de lo más tradicional; nacía así la Super League Triathlon.

La SLT aúna carreras explosivas, dinámicas e impredecibles con una serie de pruebas que llevan al límite a los triatletas. El factor sorpresa está más presente que nunca y todo puede pasar una vez se da el pistoletazo de salida.

Su primera edición se disputó en 2017 y este año ha cogido vuelo, siendo Mallorca el tercer lugar donde se celebra tras Jersey en septiembre y Malta en octubre. En febrero los triatletas viajarán a Singapur para cerrar la temporada.

En la cita balear, los triatletas se medirán en varias pruebas con nombres que auguran su dificultad: el «Eliminator» -tres series de natación (300m), ciclismo (6km) y carrera (2km) con diez minutos de descanso entre ellas, empezando a contar este tiempo con el primer ganador de la serie- y el «Sprint Enduro» -dos etapas, la primera de ellas eliminatoria, consistentes en natación (300m), ciclismo (4km)y carrera (1,6km).

Carolina Routier, también presente en la presentación de la SLT, fue preguntada sobre sus favoritos para ganar: «Llevo cuatro años entrenado con Kate Zaferes y me haría ilusión que ganara ella. Ha liderado todo el Mundial y ha terminado segunda». Mola, por su parte, si bien empezó diciendo que deseaba que «ganara el mejor», acabó decantándose por aquellos triatletas con los que entrena: «Tenemos muy buenos amigos compitiendo, gente con la que además entrenamos, y, en este caso, creo que también parten con buenas opciones de ganar. Vicent Luis y Kate Zaferes son los que tienen mas posibilidades». Habrá que estar atento para ver si se cumplen sus pronósticos.

Hasta que dé comienzo este desafío, los triatletas, llegados de todas partes del mundo, están disfrutando de las instalaciones del «Centro Deportivo Rafa Nadal». Aunque de momento la lluvia no esté ayudando a disfrutar al máximo de la isla, las actividades preparadas por la organización mantienen a los deportistas con los nervios a raya. En la mañana del viernes varios de ellos se midieron en una especie de concurso de «Masterchef» en el restaurante «Sa Punta». Reinó el buen humor, aunque una vez comience la competición el sábado no habrá tiempo para las bromas.