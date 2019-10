GOLF - Open de España Fiesta española en el adiós de Olazábal Arnaus, Cabrera, Del Val y Rahm copan la clasificación en la despedida del genio vasco

Con una ovación de gala y el reconocimiento de sus compañeros y de la afición. Así se despidió ayer José María Olazábal del Club de Canpo Villa de Madrid, en el que disputó el último Open de España al que tenía derecho por méritos deportivos. «Era consciente de que iba a ser mi despedida, ya que en el futuro dependería de que me dieran una invitación y yo no quiero ocupar la plaza de un compañero si no me encuentro competitivo. Las cosas tienen un principio y un final y hay que aceptarlo así», reconoció el doble ganador del Masters. A pesar de que los campos ya se le hacen muy largos y de que los resultados no le permiten superar los cortes, Chema quiso dejar un buen sabor de boca a los aficionados y terminó con un birdie en el 18 de auténtico maestro: maderita al centro de la calle, un aproach de los suyos y un putt de dos metros que desató la locura en la grada. «Quería acabar con una buena sensación», comentó con una sonrisa, una situación que no solo enardeció a los aficionados, que no dejaban de aplaudir, sino también a los otros jugadores. «Tuve que respirar varias veces antes de dar mi siguiente golpe porque tenía la piel de gallina», apuntó Pablo Larrazábal, que jugó en su misma partida y no tenía más que palabras de agradecimiento para el genio. «Sabía que se despedía y fue todo un honor jugar con él y ver cómo recibía el cariño de la gente. Solo puedo agradecerle su amistad y el haberle tenido como referente desde que me hice profesional».

Pero si un español se despedía del torneo, un puñado de compatriotas estaban dispuestos a tomar el relevo de su ídolo. Los que venían lanzados del jueves (Arnaus, Cabrera y Rahm) siguieron en su línea de dar espectáculo y se añadió a la fiesta un Samuel del Val (-10) que, sin tarjeta del Circuito Europeo, está disfrutando como pocos de este torneo. «Es mi vigésima semana compitendo de las últimas treinta y tres, pero pese al cansancio no quiero que acabe nunca», apuntó el bilbaíno. Se ha pasado el año viajando entre China y Europa y jugar en Valderrama y ahora aquí son grandes premios para él. «Realmente mi objetivo es prepararme para las escuelas que comienzan en breve, pero ya que estamos ahí arriba vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible».

El trío nacional mencionado, que arrastró a las masas en el recorrido capitalino, no dejó descontento a nadie. Después del (-15) conjunto que firmaron el jueves, hoy restaron dos golpes más a sus tarjetas. Quien llevó la iniciativa durante la vuelta fue Arnaus (-11), que hasta se permitió hacer un eagle en el 14 que le catapultó al liderato enm solitario. Sin embargo, un bogey en el 18 le dejó empatado con un Cabrera (-11) que, a la chita callando, busca el triunfo en un torneo que le tiene marcado de amateur. «Ya fui cuarto cuando lo ganó Sergio García en 2002 y es el torneo de mis sueños. Tengo las copas de todas las categorías desde benjamines y solo me falta la de profesional», señaló el canario con mucha intención. Adri, el colíder, también busca el triunfo después de dos subcampeonatos este año, pero no quiere apresurarse. «Aún queda mucho torneo por delante y hay que ir paso a paso. Yo por ahora estoy disfrutando del momento y me alegro mucho por el público, porque se lo está pasando genial y pueden vivir un fin de semana muy chulo».

En la cuarta plaza, a dos golpes, acabó un Jon Rahm (-9) que se encontraba muy satisfecho por haber remontado una vuelta que se le había puesto muy complicada. «Empecé con un doble bogey y no estaba nada cómodo, pero en el 4 y en el 11 metí unos putts importantes y me vine arriba», recordó en una apoteósica entrega de tarjetas en la que no cesaba de firmar autógrafos. Aunque hay cuatro españoles en la cabeza, el de Barrica es el más seguido y el preferido por los niños. Sin embargo, él apostaba por que siguiera la fiesta del golf. «Creo que han sido dos días preciosos, con los tres jugando a un altísimo nivel y creando afición. A ver qué tal se nos da el fin de semana», concluyó.

Clasificación: 1. Rafa Cabrera y Adri Arnaus (-11); 3. Samuel del Val (-10); 4. Jon Rahm (-9). Otros españoles: 9. Adrián Otaegui (-6); 20. Sergio García (-4); 26. Nacho Elvira, Borja Virto, Alfredo García-Heredia y Pablo Larrazábal (-3); 44. Miguel Ángel Jiménez, Eduardo de la Riva y Alejandro Cañizares (-1). No pasan el corte: Álvaro Quirós, Scott Fernández, Iván Cantero y Daniel Berna (+1); Antonio Hortal y Javi Colomo (+2); Emilio Cuartero, Pedro Oriol, Jacono Pastor y Mario Galiano (+3); José Luis Adarraga (+4); Alejandro del Rey (+5); Jorge Campillo (+6); David Borda y Chema Olazábal (+7); Gonzalo Fernández-Castaño (+8); Carlos del Moral (+10); Víctor Pastor (+12) y Álvaro Velasco (+13).