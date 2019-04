Una fuga de combustible provoca un espectacular incendio en el coche de Andy Soucek

El piloto español Andy Soucek, campeón de la FIA Fórmula 2 en 2009 y exprobador de la escudería de Fórmula 1 Virgin Racing, vivió este domingo una de las situaciones de mayor pánico en su carrera. El madrileño corre ahora las Blancpain GT Series y también el World Challenge America, certamen que celebraba este fin de semana su segunda fecha y que le vio en acción al volante de un Bentley Continental GT3.

Soucek comenzó de la mejor manera, con la pole y la victoria en la carrera del sábado. Sin embargo, en la segunda manga todo se torció. Una fuga de combustible durante un repostaje provocó un repentino y pavoroso incendio en el coche en el momento en el que Soucek estaba dando el relevo en el cockpit a su compañero de equipo, el portugués Alvaro Parente.

That’s racing,sometimes it can be cruel but the main thing is that we’re all safe and unhurt.A leak during the refueling caused fire plus I had a slow puncture whilst running P2. No points but at least the sister car won from 6th which means the championship battle is back on 🔥 pic.twitter.com/wc5ZWBjN09