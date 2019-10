Carreras de caballos «Gadea», a por otra exhibición en el Premio Ramón Mendoza

Mañana domingo 6 de octubre, se celebrará en el Hipódromo de La Zarzuela, la cuarta jornada de la temporada con siete emocionantes carreras, como siempre, a partir de las 11:30 horas. Además la séptima prueba del II Campeonato Ponyturf.

La prueba más destacada del día será el Premio Ramón Mendoza, un sprint de 1.200 metros línea recta para potros y potrancas de 2 años.

Abrirá la mañana, el Premio Cría Nacional - Sherman, (Patrocinada por MAPA), para potros y potrancas de 2 años, nacidos y criados en España, sobre la distancia de 1.400 metros. Diez participantes. Briareo gustó mucho en su victorioso debut y va a ser nuestro favorito. Baba Karam y Elmira, serán sus mayores enemigos. Rockola podría ser la sorpresa, en Madrid siempre ha figurado.

La segunda carrera será el Premio Luis Maroto, (Programa Made in Spain), para potros y potrancas de 2 años que no hayan ganado. Doce aspirantes al triunfo desde el poste de los 1.600 metros. Un plantel poco contrastado del que a priori destacan, Trovatore, Paintball, El Saladillo y Jack Jack.

La tercera carrera será el Premio Ming, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.800 metros. Diecisiete participantes. Super John destaca como favorito por regularidad y actuaciones. Sanxenxo, Carolini, Vividor, Arrigunaga y Atlántico, se lo pondrán muy difícil. La sorpresa podría ser Tommy’s Boy.

En cuarto lugar, se disputará el Premio Carlos Arniches, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también sobre la distancia de 1.800 metros. Diecisiete participantes. Obanos destaca claramente sobre el resto siendo el claro favorito para alzarse con el triunfo. Para las colocaciones la pelea debería estar entre Gurugú, Falkirk y Alejandría.

El Premio Ramón Mendoza, se disputará en quinto lugar. Se darán cita cuatro potrillos y dos potrillas de 2 años, en un sprint de 1.200 metros línea recta. Tras su espectacular y victorioso debut, Gadea no debería tener problemas para repetir victoria. Tacio, Intocable y Marrero, lucharán por las colocaciones.

La sexta carrera será el Premio Ovidio Rodríguez, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, no ganadores. Trece ejemplares en el poste de los 1.800 metros. La carrera pasa por, Rey Antoni, Quinchia y Sir Iker, sobresalen por valores. Adriana y Drover a ponerlo difícil.

En séptimo lugar, se diputará el Premio Wilson - Prosegur, reservada a Aprendices, Jóvenes Profesionales y Profesionales no ganadores de 12 carreras desde el 1 de septiembre de 2018, para potros y potrancas de 3 años. Ocho candidatos a la victoria, 1.400 metros de recorrido. Bielva es la que más valor ha demostrado y sobresale como favorita. Yaneda, Einar y War and Glory, no se lo pondrán fácil.

Cerrando la jornada se celebrará la séptima prueba del II Campeonato Ponyturf, desarrollado entre Hipódromo de La Zarzuela y Madrid Horse Week, en la que se verán las caras siete intrépidos ponys XXL Categoría C, los más grandes de todos, con sus jinetes de 12 a 14 años que cada vez están más experimentados, para recorrer 350 metros de distancia. En esta ocasión contaremos como madrina con la Fundación Pequeño Deseo, que “hace realidad los deseos de niños/as enfermos crónicos o de mal pronóstico con el fin de apoyarles anímicamente y alejarles temporalmente de la enfermedad”.

También se podrán seguir en directo, en los monitores de HZ y en la pantalla gigante del Jardín Sur, cuatro de las pruebas que se disputarán en el “meeting del Arco del Triunfo” desde el Hipódromo de Longchamp en París. La primera será a las 14:15 horas, el Qatar Prix Marcel Boussac – Criterium des Pouliches (Grupo 1) donde participará Marieta, yegua de la Cuadra Mediterráneo y preparada por Mauricio Delcher Sánchez.

En las tres siguientes se podrá apostar desde HZ a ganador, gemela y trío: a las 14:50 horas en el Qatar Prix Jean-Luc Lagardere (Grupo I); a las 16:05 h. en el Qatar Prix De L´Arc De Triomphe (Grupo I), con Enable luchando por un nuevo e histórico triunfo que, en caso de conseguirlo, sería el primer ejemplar en lograr un triplete en esta difícil y exigente carrera, que contará con un bote especial de 1.000 € en la apuesta trío; y a las 16:55 horas en el Prix De L´Opera Longines (Grupo 1), donde veremos competir a Villa Marina, propiedad de Darío Hinojosa y entrenada por Carlos Laffón.

Y de nuevo tendremos el Market HZ Fashion para poder realizar las compras de moda y complementos para el otoño de la manera más cómoda, sin salir del propio hipódromo, y donde se podrán encontrar mochilas, sudaderas, camisas, vestidos y pantalones, entre otras propuestas.

Recordamos las ofertas gastronómicas de HZ, con hamburguesas, perritos calientes y bagles en los diferentes food trucks y en las Barras del Hipódromo, así como también el apetecible menú Buffet libre de Mallorca bajo la Tribuna Central.

Hipódromo siempre piensa en los niños y para ello tiene lista la zona exclusivamente preparada para ellos: el “Club Pony Turf”, con actividades relacionadas con el mundo de las carreras de caballos, como son los castillos hinchables tematizados en forma de caballos o cajones de salida, y los paseos en pony.

La diversión se alargará hasta las 18:00 horas de la tarde con la música en directo en el Jardín Norte de la mano del grupo Triboo Pop y los temas más conocidos de los 80 y 90.

Recordamos que existen más de 2.000 plazas de parking gratis, y autobuses también gratuitos, con salida desde las 10:30 horas cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa. (Si los acontecimientos de la capital no permitieran la salida desde ese punto, se trasladaría a la Avda. de la Complutense, frente al metro Ciudad Universitaria).

Entrada de adulto a 7 € y gratuita a los menores de 18 años (acompañados por un adulto).

ABC PRONOSTICA 1ª CARRERA: (1) BRIAREO - (2) BABA KARAM - (10) GOOD TRIP 2ª CARRERA: (6) TROVATORE - (4) PAINTBALL - (2) EL SALADILLO 3ª CARRERA: (3) SUPER JOHN - (9) SANXENXO - (4) CAROLINI 4ª CARRERA: (1) OBANOS - (9) GURUGU - (5) FALKIRK 5ª CARRERA: (5) GADEA - (3) TACIO - (2) MARRERO 6ª CARRERA: (2) REY ANTONI - (5) QUINCHIA -(7) SIR IKER 7ª CARRERA: (2) BIELVA - (9) YANEDA (1) WAR AND GLORY