«Gigi», «Piquio» y «Dosnueveuno», vencedores en la noche del hipódromo de la Zarzuela La temperatura, ayer más agradable, acompañó en una nueva jornada de carreras de caballos

Javier Fernández-Cuesta

Actualizado: 10/08/2018 02:24h

Ayer se celebró la sexta jornada de la Temporada de Verano de carreras nocturnas en el Hipódromo de la Zarzuela, otro éxito del «Planazo de los Jueves», anoche con temperatura más fresca.

Comenzó la noche con el Premio Noches de Ballantine’s & Ginger Ale – Come Hither, para potrancas de 3 años y sobre la distancia de 1.700 metros. Seis participantes a las órdenes del juez de salida. Gigi siempre en los puestos de vanguardia controlando la situación, en la recta de enfrente tomó el mando de la prueba, dominando con autoridad a sus rivales, venciendo con solvencia y batiendo nuevamente el récord de la distancia en pista de arena. Segunda a cuerpo y medio llegó Renata, que lo intentó en todo momento, pero no pudo con la vencedora. La debutante Queen of Marmelade, llegó tercera a más de tres cuerpos, gustando su acción en los metros finales.

La segunda carrera será el Premio Jade, reservada a Amazonas y Gentlemen, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Siete candidatos a la victoria saldrán a recorrer los 1.800 metros de la prueba. Mirmidon con en el es habitual, cogió la cabeza de la carrera marcando un ritmo rápido y entrando en la recta final en esa privilegiada posición. En los metros decisivos, Piquio con su potente cambio de ritmo pasó como un tiro obteniendo una bonita victoria. Un cuerpo detrás llegó Mirmidon, que aguantó por una nariz el empuje final de Queenrose.

Cerrará esta sexta jornada, el Premio Noches de Beefeater London Pink – Todo Azul, reservada a aprendices y jinetes profesionales, no ganadores de 12 carreras desde julio de 2017, hándicap, para caballos y yeguas de 3 años en adelante y 1.700 metros de recorrido. Siete participantes. Dosnueveuno fue esta noche muy superior a sus rivales ganando de punta a punta y más fácil de lo que marca la distancia final. Sabateret, a medio cuerpo, se tuvo que conformar con ser segundo por tercera vez consecutiva. Tercero a un cuerpo, llegó Speedrider, siempre muy combativo.

CUADRO DE HONOR 1ª CARRERA GANADORA Nº 1 “GIGI” – ALEXANDRO FIORI – J. C. CRQUEIRA – BELÉN SEGUNDA Nº 4 “RENATA” – IVÁN BORREGO – G. ARIZCORRETA – YEGUADA AGF TERCERA Nº 5 “QUEEN OF MARMELADE” – V. M. VALENZUELA – J. M. OSORIO – ROBERTO COCHETEUX 2ª CARRERA GANADOR Nº 1 “PIQUIO” – SR. URBANO, L. – O. ANAYA – HISPÁNICA SEGUNDO Nº 4 “MIRMIDON” – SR. LABORDE, P. – J. LÓPEZ – YEGUADA ILIBERIS TERCERA Nº 7 “QUEENROSE” – SR. GREDILLA, P. – G. ARIZCORRETA – YEGUADA AGF 3ª CARRERA GANADOR Nº 2 “DOSNUEVEUNO” – D. FERREIRA – B. MORENO – ALISARES SEGUNDO Nº 4 “SABATERET” – NICOLÁS DE JULIÁN – P. OLAVE – CIELO DE MADRID TERCERO Nº 1 “SPEEDRIDER” – J. E. JARCOSVSKY– F. RORIGUEZ – LAS ÁGUILAS