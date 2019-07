Carreras de caballos Gran éxito de la primera «noche del hipódromo» El preparador Óscar Anaya ensilló a dos ganadores, «Shamdream» y «Mordan»

Anoche se inauguró en el Hipódromo de La Zarzuela la Temporada de Verano, con cinco emocionantes carreras. Un éxito total de de público, que llenó las tribunas y jardines, disfrutando de un grandísimo espectáculo.

La carrera encargada de inaugurar la Temporada fue el Premio Alvaro Díez, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.900 metros. Cinco ejemplares, tomaron la salida. Desde el primer momento, Quick Artist tomo decidido el mando de la prueba, como a ella le gusta, entrando en la recta en esa privilegiada posición, dio un tirón, yéndose hacia la meta con facilidad, aguantando con solvencia el ataque final de Palace Guard. Tercero, lejos, llegó Billy Buzz. A resaltar, que Renata al entrar en la recta sufrió un percance y tuvo que ser parada.

La segunda carrera fue el Premio Bouquet, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también sobre la distancia de 1.900 metros. Cinco participantes. Kismar, haciendo carrera de espera, aprovechando su punta de velocidad, se fue hacia la meta sin dar opción a sus rivales, dándose u auténtico paseo. Más de seis cuerpos detrás, llegó Miss Tuffia, que por un momento tuvo un amago de poder ganar, pero nada pudo hacer ante el rush final de la ganadora. Tercero fue Danubian Blue.

En tercer lugar, se disputó el Premio Anita Slikker, reservada a Amazonas y Gentlemen no ganadores de 5 carreras, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Siete candidatos desde el poste de los 1.700 metros. Rubeen y Kuvasz salieron muy rápido dejando al pelotón en fila india y sacando muchos cuerpos al favorito Doctor Oscar que iba en los últimos lugares. Cuando se llegó a la recta, parecía que la carrera la iban a pelear los dos escapados. De repente Se vio a Doctor Oscar, rematando como un bólido, comiendo cuerpos, pasándolos poco antes de la meta, obteniendo una brillante victoria. Rubeen, aguantó por un cuello, el intenso intento de Kuvasz por conseguir la segunda plaza.

La cuarta carrera fue el Premio Cumbrales, soporte de la Lototurf, para potros y potrancas de 3 años no ganadores. Once ejemplares partieron desde el poste de los 1.900 metros. Shamdream siempre en los puestos de vanguardia durante el recorrido, al entrar en la recta final, presento su ataque y con un bonito cambio de ritmo, se separo de sus rivales consiguiendo una brillante victoria. Casi cuatro cuerpos detrás, llegó Volgar, que aguantó con firmeza el ataque final de What a Rock, que finalmente fue tercero. Defraudaron los favoritos Lorestan y Quimbaya, entrando en meta, último y penúltimo respectivamente.

Cerró esta primera jornada, el Premio Dink, un sprint de 1.100 metros para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Cinco participantes tomarán la salida desde el poste de los 1.100 metros. Mordan fue muy superior a sus rivales, ganando de punta a punta por más de cuatro cuerpos, dándose un auténtico paseo. El favorito Angel Down, se tuvo que conformar con el segundo puesto. Mr Hobbs llegó en tercer lugar.

Cuadro de honor 1ª CARRERRA GANADOR Nº 1 “QUICK ARTIST” – D. FERREIRA – A. SÁNCHEZ – EACHWAY SEGUNDO Nº 3 “PALACE GUARD”– R. SOUSA – B. RAMA – ISLA DE FUERTEVENTURA TERCERO Nº 2 “BILLY BUZZ” – R. RAMOS – J. L. MAROTO – SALVADOR MARQUEZ 2ª CARRERA GANADORA Nº 4 “KISMAR” – R. SOUSA – J.A. RODRIGUEZ – ROYAL GAIT SEGUNDO Nº 2 “MISS TUFIA”– J. GELABERT – M. GOMES – MARTEL SÁNCHEZ TERCERO Nº 3 “DANUBIAN BLUE” – F. JIMÉNEZ – J. C. CERQUEIRA – AGRADO 3ª CARRERA GANADORA Nº 1 “DOCTOR OSCAR” – SR. MAROTO, R. – G. ARIZCORRETA – SAYAGO SEGUNDA Nº 3 “RUBEEN”– SR. MARTÍNEZ T., A – M. GOMES – HERDADE GOMES TERCERA Nº 2 “KUVASZ” – STA. GÓMEZ – LECHÓN, M. – O. ANAYA – SIAN KA’AN 4ª CARRERA GANADOR Nº 3 “SHAMDREAM” – M. E. FERNÁNDEZ – O. ANAYA – ANAIAK SEGUNDA Nº 11 “VOLGAR” – F. JIMÉNEZ – G. MADERO – VOLGAR TERCERA Nº 5 “WHAT A ROCK” – B. FAYOS – O. ANAYA – REZA PAZOOKI 5ª CARRERA – CENTENARIO GRAN PREMIO DE MADRID GANADOR Nº 4 “MORDAN” – R. RAMOS – O. ANAYA – LABERINTO SEGUNDO Nº 2 “ANGEL DOWN”– E. J. ARGUINZONES – G. ARIZCORRETA – ALDARA TERCERO Nº 1 “MR HOBBS” – R. N. VALLE – J. C. CERQUEIRA – MARISOL