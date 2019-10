Mundial de Rugby Hagibis, el tifón que podría desmenuzar el Mundial de Rugby (y a una selección histórica) Las condiciones climatológicas podrían hacer que se suspendan hasta cuatro partidos programados para el domingo

Han tenido que consumirse nueve Mundiales de Rugby para que sea en el que estos días se disputa en Japón, el noveno, cuando aparezca el primer rival inabordable de la historia del balón oval. Su nombre es Hagibis, y ni tiene cicatrices ni baila la «haka»: es un tifón de grado 5 -el máximo- que amenaza a un histórico del VI Naciones como Escocia, pendiente del camino que le venga en gana seguir a un fenómeno meteorológico que amenaza con destapar las vergüenzas de un deporte empeñado en enquistarse en el siglo pasado, como pronto.

El caso es que Escocia afronta la última jornada de esta fase de liguilla obligada a hacer un órdago al triunfo ante Japón, actual líder del grupo A. Mientras que los caledonios cuentan 10 puntos, la selección anfitriona acumula 14. Irlanda, la tercera en discordia en esta pelea por una de las dos plazas que dan acceso a los cuartos de final, suma 11. De esta guisa, si el duelo que deben disputar escoceses y nipones se cancelase, cada uno sumaría dos puntos, tantos como el reglamento dicta repartir en caso de empate. Semejante resolución dejaría al conjunto europeo fuera de la fase de eliminatorias sin poder disputar la clasificación sobre el campo. Para pasar, necesita una victoria (cuatro puntos, sin tener en cuenta bonus) frente a los anfitriones, animados tras la campanada que dieron al ganar a Irlanda. Su partido de esta última fecha ante Samoa corrío serio peligro de suspenderse, solución que hubiera resultado fatal pues un triunfo de Escocia los dejaba fuera.

Así las cosas, al XV del Cardo no le queda otra que encender unas cuantas velas y esperar a que el tifón Hagibis entre a Japón por el sudoeste. Por ahí lo situaban las previsiones meteorológicas iniciales, pero las últimas determinan que la vía de entrada más probable a apenas unas horas para el partido es el sudeste, justo donde está Yokohama, la ciudad que acoge el partido en cuestión. También cae por la misma zona Tokio, la urbe en la que debería haberse jugado el Francia-Inglaterra, definitivo en la lucha por el primer puesto del grupo C. La suspensión del choque propició que Inglaterra no se expusiese a perder el liderato ante los galos. El Nueva Zelanda-Italia, también anulado, no tuvo más efecto que el descanso extra del que disfrutarán los oceánicos.

Son cuatro los partidos que están en jaque este domingo, los más amenazados por estar previstos para horas después del punto crítico del tifón, el sábado por la noche: Namibia-Canadá, Estados Unidos-Tonga, Uruguay-Gales y el mencionado Escocia-Japón.

La duda parece entonces meridiana: ¿por qué si la meteorología intuyó este riesgo se siguió adelante con lo planificado? La respuesta a la que se aferra World Rugby es que las federaciones acataron previamente las suspensiones por escrito. Entre tanto, el Gran Premio de Fórmula 1, que se disputa este fin de semana en Suzuka, corre riesgos parecidos.