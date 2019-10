Balonmano El internacional español que sacó de quicio a un tuitero independentista Juan Andreu, jugador del Limoges y bronce con España en el Europeo de 2014, lidió con un airado interlocutor en Twitter

Juan Andreu es jugador de balonmano. Ganador de una medalla de bronce con la selección española en el Europeo de 2014, actualmente viste la camiseta del Limoges francés. Como ciudadano español sigue con interés los acontecimientos de los últimos días en Cataluña. Lo que no se imaginaba es que tendría que lidiar con un airado, e insistente, tuitero independentista.

Todo comenzó con un comentario del jugador sevillano sobre el vídeo viral de un policía antidisturbios que arrojaba una valla de seguridad a una hoguera en mitad de la calle.

«24.000 retuits. Ahí está el problema. El policía aparta las vallas para poder pasar con el furgón. Pero más de 24.000 personas creen que el policía ha creado la fogata para hacer quedar mal al independentismo pacífico. Repito. Ahí está el problema», escribió en la popular red social.

24.000 retuits. Ahí está el problema. El policía aparta las vallas para poder pasar con el furgón. Pero más de 24.000 personas creen q el policía ha creado la fogata para hacer quedar mal al independentismo pacífico. Repito. Ahí está el problema. https://t.co/jMsFmCPejm — Juan Andreu (@juan_andreu85) October 16, 2019

El comentario no le gustó a un tuitero independentista que respondía al nombre de Roger Arnau, y que atacó una y otra vez a Juan Andreu. Unos envites ante los que el deportista supo mantener la cabeza fría, contestándole a través de sus faltas de ortografía: «Responder a trolls sólo corrigiéndoles las faltas de ortografía. No hay mayor placer».

Responder a trolls solo corrigiéndoles las faltas de ortografía. No hay mayor placer. pic.twitter.com/sEA6yqcJB0 — Juan Andreu (@juan_andreu85) October 17, 2019

Las comedidas respuestas del jugador de balonmano terminaron por sacar de quicio a su interlocutor, que comenzó a emplear insultos. Pero Andreu ni se inmutó: «Es ‘cómeme’. Y no, gracias». «Puedes hablar catalán si quieres. Por cierto, catalán también lleva acento»

El independentista quiso entonces dejar en evidencia al jugador de balonmano, corrigiéndole: «Si vas tanto de listo no es acento, es tilde payaso». Sin embargo el tiro le salió por la culata al encontrarse una corrección de vuelta por parte del internacional español. «Joder. No das una hoy», le contestó junto a una captura de la definición de ‘acento’ de la RAE.

Joder. No das una hoy. pic.twitter.com/DB2GP4XvWv — Juan Andreu (@juan_andreu85) October 17, 2019

La respuesta propició nuevos insutos pero Juan Andreu se mantenía frío: «Intenta escribir bien Roger Arnau, por favor».

«Tengo 34 años. Me sobran unos kilos pero me vienen bien para mi trabajo. Llevas un rato diciéndome que te vas, ¿qué pasa? ¿que no llega la profesora de refuerzo de lengua castellana?» le espetó el deportista después de que le llamase 'gordo'.

Tengo 34 años. Me sobran unos kilos pero me vienen bien para mi trabajo. Llevas un rato diciéndome que te vas, ¿qué pasa? ¿que no llega la profesora de refuerzo de lengua castellana? — Juan Andreu (@juan_andreu85) October 17, 2019

Qué raro. Mi madre está aquí y me dice que ella no da clases, y menos a gente que no sabe escribir. ¿Cómo has sabido abrirte una cuenta en tuiter? ¿Te han ayudado a rellenar el formulario? — Juan Andreu (@juan_andreu85) October 17, 2019

Tras unos cuantos mensajes más de ida y vuelta el jugador zanjó la conversación: «¿Cómo has sabido abrirte una cuenta en tuiter? ¿Te han ayudado a rellenar el formulario?». «Joder. Es curioso que me lo digas. Soy deportista profesional. Cada uno somos profesionales en nuestro campo. Yo deportista profesional, y tú tonto profesional. ¡Enhorabuena!»