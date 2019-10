Atletismo Un joven de nueve años gana una carrera de adultos tras equivocarse de recorrido Kade Lovell se proclamó campeón en una prueba de diez kilómetros, el doble de distancia de su categoría

Kade Lovell es un joven de nueve años que se convirtió en noticia recientemente tras ganar una carrera en Minnesota celebrada el pasado 21 de septiembre. Nada fuera de lo normal, se podría pensar, pero la cuestión es que este corredor se proclamó campeón de una competición para adultos y lo hizo por error. Todo comenzó cuando disputaba una prueba de cinco kilómetros de su categoría y, accidentalmente, se salió del circuito para integrarse en una de diez en donde la edad media de sus rivales era muy superior a la suya.

Esta historia con final feliz tiene, sin embargo, un amargo episodio. Según ha informado el diario local 'The St. Cloud Times', Heather Lovell, la madre del chico, entró en pánico cuando no vio a su hijo entre los participantes de la carrera junior. Tal y como ha contado, rompió a llorar cuando nadie pudo asegurarle si le había visto durante el recorrido. «Tenía a todos buscándolo, incluso a un bombero», ha explicado.

Kade Lovell never dreamed he would win the St. Francis Franny Flyer 10K run.​ https://t.co/crWngDVfwc — FOX 13 News Utah (@fox13) October 2, 2019

No obstante, una llamada posterior sirvió para conocer el desenlace de la historia y calmar a una madre que se llegó a temer lo peor. Al parecer, un conocido de la mujer la llamó para decirle lo bien que corría su hijo, puesto que había resultado ganador en la carrera en la que él participaba, la de diez kilómetros.

El joven Lovell ha contado que, pese al desconcierto, continuó corriendo después de que se lo dijera una mujer: «Una señora me dijo que siguiera derecho. Así que seguí derecho». Tan solo le hicieron falta 48 minutos, uno menos que su inmediato perseguidor -de 40 años-, para terminar la carrera y salir campeón de una competición en la que no sabía siquiera que estaba participando. «Probablemente lo hizo mejor de lo normal porque trataba de terminar y estaba en pánico», ha comentado su madre.

Superado el susto inicial, el joven e inesperado campeón aseguró que cuando se percató de que se había equivocado en el recorrido, lo único que pensó fue en las consecuencias que tendría dicho error: «Estaba corriendo y no vi a nadie más a mi alrededor. Al final, donde tenía que dar la vuelta, vi un cartel donde ponía diez kilómetros, y dije: "Esta no es la cinco kilómetros". Una vez que me di la vuelta, pensé: "Mi madre me va a regañar"».

Lovell se entrena tres veces a la semana y es un corredor experimentado. Lo que no entraba en sus planes antes de la carrera era ganar una prueba tan complicada: «Estaba un poco nervioso. Solo pensé que necesitaba ir a la línea de meta. Realmente no sabía qué hacer. Estaba realmente cansado y solo quería terminar».