Juan Espino prepara su regreso a la UFC: «Si me siento bien con la mano, en septiembre podría pelear»

Dicen que, en ocasiones, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Por eso, cuando Juan Espino (Las Palmas, 1980) tuvo que operarse de una fractura en su mano y hacer un largo parón, cogió una maleta, se fue al aeropuerto y ha estado durante meses viajando por todo el mundo. «Es mi vía de escape», reconoce a este periódico. El luchador canario obtuvo un contrato de seis peleas en la Ultimate Fighting Championship (UFC) tras vencer en la final a Justin Frazier en el reality televisivo The Ultimate Fighter (TUF), logrando la primera victoria española en un evento oficial de la Champions League de las artes marciales mixtas (MMA).

Sin embargo, le tuvieron que intervenir quirúrjicamente en su dolorida mano, núcleo de su juego dentro de las MMA. Ahora, comienza la cuentra atrás en su recuperación. «De la lesión me siento bien, a veces cuando estoy entrenando me duele un poco, pero no estoy pegando demasiado fuerte. Me hicieron una radiografía a principios de mes y todavía se ve que el callo no tiene la densidad ósea correcta por eso estamos esperando un poquito más, pero esperamos que para este próximo mes ya pueda empezar a hacer entrenamientos fuertes», cuenta en ABC.

Lo cierto es que desde la organización que preside Dana White tienen ganas de volver a verle en acción. Se han puesto varias veces en contacto con «El Guapo» para ver cómo iba su evolución y ofrecerle alguna posibilidad de combate, pero el canario quiere llevar con sumo cuidado los tiempos para volver en condiciones óptimas. «Los "matchmakers" de UFC me han ofrecido peleas desde febrero o marzo, pero les he tenido que ir diciendo que no, hasta septiembre por lo menos que esté la mano bien no quiero pelear. Todo depende de cómo me sienta, si hay que retrasarlo más, lo retraso, no quiero pelear más con la mano lesionada. Llevo muchos años con esto y en esta liga no me apetece estar haciéndolo así», razona el atleta.

«Las posibilidades de ganar a Cormier o Miocic existen, aunque son remotas»

Lo que es innegable es que Espino se encuentra ya en la élite de las MMA, tanto a nivel de pelea como de contactos, a tenor de llevar ya varios años formando parte del American Top Team. Tanto es así que para preparar su regreso al octógono contará con unos ayudantes de lujo. «A partir de la semana que viene empiezan a llegar diferentes chicos de UFC, vendrá Dmitry Sosnowski (11-0), Junior Dos Santos «Cigano» (21-5) quería venir, pero con su combate contra Francis Ngannou no va a ser posible. También estoy hablando con Michel Batista (4-1), que fue mi compañero y luchó en la casa del TUF, con Justin Frazier (10-3) que le dije que le iba a invitar, pero pelea el 22 de junio y no puede, hablé con Philipe Lins (14-3), que es el campeón del PFL, pero está lesionado y de momento no podrá. También estuve en contacto con «Bigfoot» Silva que está viendo a ver si puede venir y alguno más para empezar los entrenamientos y ver cómo me siento», desvela.

«La lesión no me va a afectar psicológicamente»

Cuando uno sufre una lesión en un deporte de élite, es lógico que pudieran dispararse todas las alarmas, pues está en juego una carrera deportiva donde se han depositado todas las energías. Por ello, la mentalidad del sujeto en cuestión es importante para reponerse de esa situación. «El aspecto psicológico lo trabajo siempre, no lo voy a cambiar, es una parte de mis campamentos. No creo que la lesión me merme nada, la lesión tendrá el problema físico que me causa, pero psicológicamente no me va a afectar», explica Espino. En un periodo donde la inactividad física acechaba al canario, decidió darle un capricho a la mente y hacer las maletas para seguir creciendo como persona. «Viajar es mi mayor afición. Me encanta viajar. Soy un tío aventurero que le encanta coger su maleta, irse al aeropuerto y no saber ni adónde ir. No sabría decir la cantidad de países en los que he estado y ciudades casi el doble... Es una forma de sentirme libre, conocer, aprender... Tengo muchos amigos por el mundo y me gusta mucho ir a visitarlos», apunta Espino.

Juan Espino, durante uno de sus viajes por el mundo

El hecho de que «El Guapo» vaya a comenzar sus entrenamientos con otros luchadores de UFC indica que la recuperación va por muy buen camino. Con un contrato de tantas peleas, tendrá que ir calculando cuándo será su próximo griesgo, siempre y cuando esté en las condiciones necesarias. Pero, ¿ha pensado contra quién podría ser la próxima batalla? «Viendo como se las gastan, que elijan a quien ellos quieran, porque sinceramente creo que son demasiado exigentes. Por ejemplo a Justin Willis le cortaron su carrera con un récord de 4-1 en UFC, con triunfos frente a Mark Hunt y gente muy buena. Perdió con Curtis Blaydes, que es el número 4 del peso pesado, y le ofrecieron a Walt Harris, no estaba en ese momento para pelear y lo echaron. Mejor que UFC elija por mí el próximo combate», argumenta sobre la siguiente decisión del rival para pelear.

Y cuando de rivales se habla es inevitable mencionar a los que ahora mismo copan la cúspide del máximo peso en la UFC: Daniel Cormier y Stipe Miocic, que tendrán su revancha el 18 de agosto. ¿Podría ganarles Juan Espino? «Las posibilidades de que les gane existen, aunque son remotas. La experiencia de ellos es abismal comparada con la mía y, evidentemente, las posibilidades bajan a unos mínimos. ¿Que si es posible? Sí. Pero ahora mismo me gustaría hacer varias peleas primero y luego ir viendo que tal me voy sintiendo dentro de UFC, seguir mejorando y Dios quiera que esas peleas se acaben dando y hacerlo lo mejor que pueda», responde con sosiego. Si todo sigue su curso, se espera que el luchador español esté de vuelta para finales de año. A sus 38 años esto no ha hecho más que empezar.