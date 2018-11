Boxeo Kerman Lejarraga: «Soy boxeador las 24 horas» El púgil vizcaíno, que defiende el sábado el título europeo EBU del peso wélter, habla sobre la dureza y sacrificio de su oficio

Álvaro G. Colmenero

En los últimos años, la afición por el boxeo en España parece haber repuntado. Esta tendencia exponencial es achacable a los éxitos recientes que atesoran ciertos púgiles nacionales. Entre ellos, sobresale un joven de mentón prominente y pegada explosiva: Kerman Lejarraga (Morga, Vizcaya, 1992). Este amante de la metralla, fajador atrevido, defenderá este sábado el título de campeón de Europa del peso wélter (21.00 horas, Eurosport 2) frente al británico Frankie Gavin (26 victorias, 3 derrotas) en Bilbao.

Lejarraga, conocido como «El Revólver de Morga» por sus potentes y precisos golpes, conquistó el cinturón del Viejo Continente el pasado abril tras anestesiar en el segundo asalto al también británico Bradley Skeete. Ahora, llega el momento de demostrar el fruto de estos meses de entrenamiento y asentarse como un emperador europeo de los wélter, para lo que está concienciado. «Ha sido una preparación buena. Dura e intensa, como todas aquellas en las que debes prepararte para defender un título tan prestigioso como el campeonato de Europa. Mi promotora me ha traído a buenos sparrings y el trabajo ya está hecho», explica el púgil a ABC.

La velada se disputará en el BEC bilbaíno, hogar habitual de la Feria de Muestras en la ciudad norteña. Pero no ha lugar a confusión, Lejarraga no muestra sus cartas y tampoco estará de feria en el cuadrilátero. «Yo saldré a hacer mi trabajo. Si él quiere batalla, la tendrá. Si quiere boxear desde fuera, presionaré. Txutxi Del Valle (su entrenador) y yo tenemos claro qué tipo de combate puede plantear Frankie Gavin y estaremos preparados para hacer los ajustes necesarios», apunta el vizcaíno.

La ventaja de pelear en casa

Pelear en casa es un aliciente más para un púgil que arrastra a miles de seguidores cada vez que suena la campana. «La verdad es que cada vez que peleo en Bilbao me siento especial. La gente nos apoya mucho y, además, vienen de toda España». El de Morga es un boxeador de los considerados taquilleros, el aficionado al noble arte gusta de los deportistas que lo interpretan como un enfrentamiento entre gladiadores, sin trincheras ni escapes. Además, la posibilidad de rotura de una marca inmaculada (25 victorias -21 KOs- y ningún tropiezo) no le preocupa a Lejarraga. «El récord invicto está bien, pero son números. Algún día llegará la derrota y, como decimos mi equipo y yo, cuando llegue ese día será porque el rival ha sido mejor, no porque haya trabajado más duro o porque yo me haya presionado en exceso».

El púgil vasco tiene ante sí un reto de suma importancia, pues defender con éxito el cetro continental junto a su posicionamiento en el top 10 mundial de su peso, podría abrirle la puerta a la cima boxística. «Uno debe estar siempre preparado para cumplir el sueño de hacer, y ganar, un campeonato del Mundo. Por mi parte, mañana mismo aceptaría una pelea por el Mundial, pero mi mundo empieza y termina este sábado en el BEC, solo pienso en mantener mi corona europea», asegura.

No sería de extrañar que una clara victoria le catapulte al otro lado del charco, a Estados Unidos, el edén de todo boxeador. Sin embargo, Lejarraga, acostumbrado a pelear en su tierra, no le da una relevancia especial. «Me da igual que la pelea sea en Bilbao que en Australia, las oportunidades se dan y los escenarios elegidos son aquellos que garantizan más ingresos económicos».

Un ejemplo deportivo

Conquistar Europa subido a un ring no es fruto de una casualidad. Cientos, miles de horas, de sangre, sudor y lágrimas le han permitido a Lejarraga forjarse una carrera envidiable en la que ahora muchos jóvenes ponen el punto de mira. ¿Y qué le diría a un niño que quisiera ser Kerman? «Que estudie y se prepare para el auténtico combate, que es la vida. Si quiere ser boxeador le recomendaría que se lo tomase en serio y que trabajase más duro que los demás. Ser boxeador es un oficio las 24 horas del día los 7 días de la semana».

Al Revólver de Morga el boxeo le ha aportado «todo». La solidaridad, el esfuerzo, el compromiso y el respeto que profesa se han alumbrado entre las dieciséis cuerdas. Porque, para Lejarraga, el boxeo es un vehículo para mejorar este mundo. «Todas las personas podemos hacer grandes cosas si, por un segundo, pensamos en los demás. Los boxeadores ya hemos demostrado que somos nobles y buenos compañeros. Entre todos podemos ayudar a vivir en una sociedad mejor».