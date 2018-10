Carreras de caballos «Leitza» gana con autoridad el Premio Ramón Mendoza Doblete del jockey Borja Fayos, con «Aprada» y «Urban Rock». Apuesta Pick 4 sin acertantes, bote de 3.467,70 euros

Javier Fernández-Cuesta

Actualizado: 28/10/2018 19:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este domingo se ha celebrado la séptica jornada de carreras de caballos de la Temporada de Otoño en el Hipódromo de la Zarzuela, con mucho público que disfrutó del espectáculo. La primera carrera de la mañana correspondió al Premio Favallú (dentro del programa Made in Spain), para potrancas de dos años. Ocho participantes desde el poste de los 1.600 metros. Aprada, siempre en los puestos de vanguardia desde el golpe de cajones, ya en la recta final, con un bonito cambio de ritmo se va con facilidad a la meta, consiguiendo su primera victoria. Niagara Falls, rematando de finales, consigue el segundo puesto a un cuerpo de la ganadora. Literatura llegó tercera a medio cuerpo.

Le seguió el Premio Victoria Eugenia (patrocinado por PayPal), para potros y potrancas de tres años, sobre la distancia de 1.800 metros. Nueve ejemplares tomaron la salida. Another Day of Sun, como en el es habitual, cogió rápido el mando de la prueba, llegando así a la recta final en la que intenta hacerse fuerte por los palos, en el momento que presenta su ataque Poporo, emparejándose con él y, en unos emocionantes metros finales, consigue pasarle y por medio cuerpo consigue una brillante victoria. Tercero, ya a tres cuerpos y medio, llegó Metkaif. Defraudó el favorito Pantheur, llegando en una gris séptima posición.

Después de la segunda carrera y antes de disputarse la tercera, se disputó la VII prueba del I Campeonato de Ponyturf, sobre una distancia de 250 metros y doce ponys participantes con sus respectivos jinetes (niños y niñas de 8 a 12 años). De salida de destacaron Lisa, Manin y Calambritos, llegando en este orden.

En tercer luga, se disputó el Premio La Novia, hándicap dividido segunda parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 1.800 metros. Dieciocho participantes. El favorito Urban Rock fue siempre muy bien colocado durante el recorrido, ya en la recta presentó su ataque y sin apenas oposición se fue hacia la meta obteniendo una gran victoria. Quimera cerró mucho en los metros finales obteniendo el segundo puesto a medio cuerpo del ganador. Cuatro cuerpos detrás llegó Debira, firmando la tercera plaza.

La cuarta carrera fue el Premio El Señor, hándicap dividido primera parte, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, sobre la distancia de 1.800 metros. Barenton desclasó a sus rivales dándose un auténtico paseo. Viniendo desde los puestos de atrás, con un poderoso remate, pasó a sus rivales venciendo por dos cuerpos y medio al segundo clasificado, Nader, que después de entrar en cabeza en la recta final se tuvo que conformar con el segundo puesto. Capricho de Guille, a cuerpo y medio, fue tercero.

En quinto lugar, se disputó el Premio Ramón Mendoza para potros y potrancas de dos años. Al final fueron cinco los candidatos al triunfo en el sprint de 1.200 metros, ya que Bali Beach no fue de la partida por no entrar en los cajones. Hasta los últimos 300 metros no empezó a decantarse la carrera, Leitza, cogiendo los palos, dio un fuerte tirón consiguiendo separarse de sus rivales lo suficiente para irse a la meta con autoridad venciendo por más de un cuerpo. Caleta fue segunda mejorando mucho su reaparición demostrando que la línea recta es lo suyo. Tercero, dos cuerpos y medio detrás, llegó Benijo´s Brave.

Cerró la jornada el Premio Nimbo, reservado a Amazonas y Gentlemen, reclamar para caballos y yeguas de tres años en adelante. Siete Participantes y 1.600 metros de recorrido. Quiet Warriors salió como un tiro de cajones, sacando casi 7 cuerpos al resto del pelotón. Entrando en la recta se tomo un respiro, para en los metros decisivos con intentar aguantar la privilegiada posición. Ragazzo siempre bien colocado, presento su ataque y con una buena punta de velocidad, se emparejó con el conductor pasándole poco antes de la meta. Tercero llegó Speedrider, que remató muy de finales.

Se pudo visitar la zona de exposición de coches con los candidatos al Premio ABC del Coche del Año 2019. En el Jardín Sur estuvieron situados los ocho finalistas, celebrándose una Carrera de Caballos “Mejor Coche del Año ABC”, resultando ganador el Kona.

PREVIA PATROCINADA POR EL CONCIERTO «STRELLAS FUGACES» www.estrellasfugaces.org.

CUADRO DE HONOR 1ª CARRERA GANADORA Nº 2 “APRADA” – B. FAYOS – T. MARTINS – EL REVERDITE SEGUNDA Nº 6 “NIAGARA FALLS” – J. L. BORREGO – J. A. RODRIGUEZ – YEPES-MONTÁNCH TERCERA Nº 5 “LITERATURA” – F. JIMÉNEZ – P. OLAVE – NEARCO 2ª CARRERA GANADOR Nº 7 “POPORO” – J. GELABERT – J. M. OSORIO – ROBERTO COCHETEUX SEGUNDO Nº 1 “ANOTHER DAY OF SUN” – B. FAYOS – O. ANAYA – MANOLITO EL BARBERO TERCERO Nº 3 “METKAIF” – O. O. DE URBINA – J. LÓPEZ – ZEBRA 3ª CARRERA GANADOR Nº 5 “URBAN ROCK” – B. FAYOS – M. HERNÁNDEZ– ODÓN SEGUNDA Nº 17 “QUIMERA” – A. GOMEZ – E. PUENTE – JIM TERCERA Nº 2 “DEBIRA” – I. MELGAREJO – J. L. MAROTO – ORTIZ GISPERT 4ª CARRERA GANADOR Nº 3 “BARENTON” – J. L. MARTÍNEZ – D. TEXEIRA – SILVER SEGUNDO Nº 2 “NADER” – B. FAYOS – O. ANAYA – REZA PAZOOKI TERCERO Nº 6 “CAPRICHO DE GUILLE” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – WHYLAR-VALLADOLID 5ª CARRERA GANADORA Nº 6 “LEITZA” – J. GROSJEAN – V. B. BUDA – EUPHORIA SEGUNDA Nº 4 “CALETA” – J. L. MARTÍNEZ – C. FERNÁNDEZ – ODISEA TERCERO Nº 2 “BENIJO’S BRAVE” – O. O. DE URBINA – J. C. CERQUEIRA – ZEZINHO 6ª CARRERA GANADOR Nº 4 “RAGAZZO” – SR. PULIDO, M. – R. AÓN – P. H. LA ATALAYA SEGUNDO Nº 2 “QUIET WARRIOR” – SR. MAROTO, R. – H. PEREIRA – PAULO ALVES JR TERCERO Nº 6 “SPEEDRIDER” – SR. LABORDE, P – F. RODRIGUEZ – LAS ÁGUILAS VII PRUEBA I CAMPEONATO PONYTURF GANADOR Nº 10 “LISA” – GAYATRI HATHIRAMANI – EDUCACHILD MADRID SEGUNDO Nº 9 “MANIN” – JIMENA HERRERO – KAELA TURF TERCERO Nº 3 “CALAMBRITOS” – LAURA GRIÑÁN – YEGUADA TORREDUERO