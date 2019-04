Ayer comenzó el Masters de Augusta, el primer grande de la temporada de golf. El domingo se llegará al final del camino, donde espera la ansiada chaqueta verde al ganador. Uno de los que aspiran a reeditar este éxito es Jordan Spieth, que ya se proclamó campeón en 2015. En esta ocasión, el golfista estadounidense no ha tardado en dejar claro de lo que es capaz.

Antes de la jornada inaugural, en las prácticas del miércoles en el Augusta National Golf Club, Spieth firmó un golpe que no ha tardado en dar la vuelta al mundo. Y no es para menos. El golfista americano participaba en el Par 3 Contest y para salvar el lago que le separaba del hoyo, con un potente golpe hizo que la pelota «caminara» sobre el agua para colocarse en el green y quedarse a escasos metros del agujero.

Walking on water. @JordanSpieth pulls off the trick shot. pic.twitter.com/MZJexIaHsk