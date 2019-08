UFC McGregor, con «una daga en el corazón» por el puñetazo en la cara que le dio a un anciano El luchador mostró públicamente su arrepentimiento después de agredir a un hombre de avanzada edad que rechazó una invitación a una bebida

En su enésima salida de tono fuera de la jaula de combate, el mediático luchador de UFC Conor McGregor propinó hace unos días un puñetazo en la cara a un anciano que le rechazó una invitación a una bebida. Ahora, acaba de mostrar públicamente su arrepentimiento.

Filtran video de Conor McGregor golpeando a un anciano pic.twitter.com/0cHnImU0nr — infovídeo viral (@infovideo_viral) August 15, 2019

En declaraciones a la cadena ESPN, McGregor ha dicho que siente como si tuviera clavada «una daga en el corazón» tras el lamentable suceso. «Me enfrentaré a lo que se me presente y asumiré lo que me ocurra. Me lo merezco. No me esconderé. Fue un comportamiento totalmente inaceptable para un hombre en mi posición», expresó, dispuesto a aceptar las reprimendas legales pertinentes.

«Intenté hacer las paces con él, y las hice en ese momento. Pero eso no importa: debo asumir mi responsabilidad», asevera el luchador que, en una metáfora incierta, comentó que no sabe si él es «el pez» o «la ballena». «Debo estar más tranquilo y mostrarme zen. Debo predicar con el ejemplo», concluye.