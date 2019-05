Carrera de la Mujer Mireia Belmonte se unió a la marea rosa de Madrid La embajadora 123acorrer de Banco Santander disputó esta mañana la Carrera de la Mujer de Madrid, dando la salida al grupo, y acabó vigésimo séptima

Mireia Belmonte fue hoy una de las grandes protagonistas de la Carrera de la Mujer de Madrid, segunda prueba del circuito del evento deportivo femenino más grande de Europa y que patrocina Banco Santander. La embajadora 123aCorrer de Banco Santander volvió a unirse a la causa solidaria de la marea rosa, que otro año más batió record de participación con cerca de 36.000 corredoras en un día radiante y que de nuevo llenó las calles de Madrid.

La nadadora española volvió a calzarse las zapatillas, después de disfrutar ya de esta experiencia en la Carrera de la Mujer de Valencia del año pasado. No pudo hacerlo, sin embargo, en la de Barcelona por una inoportuna lesión de tobillo pero entonces, como ahora, experimentó la grata sensación de formar parte de la #MareaRosa, dando también la salida al grupo. Y a diferencia de las anteriores, Mireia Belmonte corrió junto a su madre. La embajadora 123aCorrer de Banco Santander recibió un homenaje antes de partir y luego siguió corriendo hasta cubrir el trayecto completo en 26:45 minutos (vigésimo séptima en la general). “Otra vez ha sido algo mágico y he disfrutado mucho en muy buena compañía. No sé como he quedado, pero lo he dado todo. Ahora, a preparar el Mundial de Corea, a mediados de julio. Estas carreras me vienen bien. Una vez más, se ha demostrado que las mujeres somos capaces de mucho y que el deporte es el camino para superar cualquier dificultad”, señaló.