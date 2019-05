Carreras de caballos «Most Empowered» en el Teresa e «Hipodamo de Mileto» en el Corpa, favoritos

Javier Fernández-Cuesta Actualizado: 18/05/2019 01:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mañana domingo 19 de mayo, se celebrará en el Hipódromo de La Zarzuela, la duodécima jornada de la temporada con siete emocionantes carreras, más la tercera prueba del II Campeonato Ponyturf, como siempre, a partir de las 11:30 horas.

Este domingo comienza el camino hacia el Gran Premio de Madrid del 29 de junio, por ese motivo dentro del programa se van a disputar dos preparatorias: el Premio Teresa y el Premio Corpa.

La máxima atención de la mañana estará puesta por lo tanto en la quinta carrera con el Premio Teresa – Yeguada Torreduero, para yeguas de 4 años en adelante, sobre la distancia de 2.200 metros y dotado con 18.000 € para la vencedora. Ocho aspirantes a la victoria, a las órdenes del Juez de Salida. Briscola ganó la preparatoria a favor de monta y aquí lo va a tener más difícil, pero está muy en forma y volverá a pelearla. New Ialy Bareliere y Crumblecreek, segunda y tercera en la preparatoria, estarán muy atentas y dispuestas a revertir el resultado. Most Empowered ha marcado valores en Francia muy superiores a sus rivales de mañana, y aunque este año no ha destacado y necesita más metros para rendir, es la enemiga a batir, además ha sido reenganchada. Magal no andará lejos.

Y en la sexta carrera que se disputará el Premio Corpa, para caballos y yeguas de 4 años y también 18.000 € de premio para el ganador. Una media «maratón» de 3.000 metros, con los mejores fondistas en pista. De los siete aspirantes al triunfo, destaca claramente Hipodamo de Mileto, no ha perdido en ninguna de sus cinco actuaciones en España por encima de los 2.500 metros. Aunque ha tenido una prueba muy dura y sin éxito en Francia, aquí va a ser muy difícil de batir. Tuvalu merece un respeto por todo lo que nos ha dado y aún nos tiene que dar, volverá a estar peleando la llegada. King Lud tuvo un accidentado recorrido en su anterior salida después de su victoriosa reaparición y aquí tiene mucho que decir. Qatar River tuvo una bonita presentación, la pelea. Carrerón!!!

Abrirá la mañana, el Premio Campodrón, dentro Programa del Made in Spain, segunda carrera para la generación precoz, con los potrillos de 2 años a escena que tendrán que recorrer 1.000 metros en línea recta. Cuatro participantes, de los cuales dos ya se han estrenado y por lo mostrado, nos quedamos con Rosy Moon. De los debutantes, parece que Pueyo puede dar mucha guerra

En segundo lugar, se disputará el Premio La Novia, potrancas de 3 años que no hayan ganado. Once candidatas desde el poste de los 1.400 metros. Por lo mostrado hasta ahora, Lajeen, Royal Destiny y Nina Petrovna, figuran como favoritas y aunque a priori la carrera paso por ellas, no lo van a tener fácil. Hera, Makuki, Red Hut Red y Zugarramurdi, no están batidas de antemano.

La tercera carrera será el Premio King Frog, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, sobre la distancia de 1.800 metros. Diez participantes. Carrera muy igualada en la que los favoritos son, Popota, Fashionata y Atlantico, pero yo no me olvidaría de Psimbala y Renata que aquí tienen mucho que decir. La sorpresa, Quimera.

Le seguirá el Premio Marcos Carrasco, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, también sobre la distancia de 1.800 metros. Doce participantes. Planteur Davier que pudo ganar en su reaparición con un recorrido complicado, destaca como favorito y tiene una bonita oportunidad. Billy Buzz, Metkaif, Trust in You, Alejandría y Nader, no se lo pondrán nada fácil.

Cerrará la jornada, el Premio Nouvel An, para potros y potrancas de 3 años, sobre la distancia de 1.800 metros y una dotación de 10.000 € para el ganador. Nueve aspirantes al triunfo. Red Man ganó con mucho en su última salida y solo lo han batido Axioco y Liberri, máximos favoritos para el Derby, lo que le acredita como favorito. Gormaz ganó con autoridad el domingo pasado. Seguro que la pelea. Cossio ha demostrado que hay que contar con él. African Memories demostró mucho a dos años, pero no corre desde octubre y lleva una dura escala, dura reaparición, pero…

Y después, se celebrará la tercera carrera del Campeonato Ponyturf, y de nuevo saltarán a la pista los ponys Categoría C representando a las Cuadras Il Padrino, Agrado, Haribo, Lola La Mota, Wikichoco y ¡HOLA!, junto a sus jinetes de 12 a 14 años que recorrerán 350 metros sobre la pista de hierba. Niños y niñas que después de competir en esta categoría podrían pasar a montar a los pura sangres del Hipódromo de La Zarzuela como gentlemen o amazonas.

Una nueva oportunidad de divertirse en familia con esta tercera prueba que estará amadrinada por la Fundación Intheos, cuya misión es luchar contra el cáncer a través de la investigación, y entregarán a los siete niños participantes un reloj de Pepe Jeans.

Y por supuesto, se puede comer en los foodtrucks situados en el Jardín Norte y en el Sur, que ofrecen hamburguesas, crepes dulces y salados, arroces, barbacoas y bocadillos de calamares o jamón. También está a disposición de todo el que lo desee el delicioso Brunch de Mallorca bajo la Tribuna Central, y los aperitivos y tapas de las Barras del Hipódromo.

Para los niños, el Club Ponyturf con actividades, castillos hinchables y los afamados paseos en pony que tanto les gustan porque les hacen sentir como auténticos jinetes.

Y al término de las carreras y hasta las 17:00 horas, estarán de nuevo en el Jardín Norte tocando en directo las canciones más conocidas de los años 80 y 90, el grupo Triboo Pop.

Recordamos que existen más de 2.000 plazas de parking gratis, y autobuses también gratuitos con salida desde las 10:30 h. cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa.

ABC pronostica 1ª CARRERA: (2) ROSY MOON - (4) PUEYO - (1) LA PRIMA 2ª CARRERA: (3) LAJEEN - (8) ROYAL DESTINY - (5) NINA PETROVNA 3ª CARRERA: (5) PSIMBALA - (2) RENATA - (7) POPOTA 4ª CARRERA: (4) PLANTEUR DAVIER - (3) BILLY BUZZ - (1) METKAIF 5ª CARRERA: (1) MOST EMPOWERED - (5) CRUMBLECREEK - (2) NEW IALY BARELIERE 6ª CARRERA: (1) HIPODAMO DE MILETO - (6) TUVALU - (2) KING LUD 7ª CARRERA: (6) RED MAN - (2) COSSIO – (4) GORMAZ