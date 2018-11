Mundial de Kárate Babacar Seck logra la primera medalla de España El karateca zaragozano de origen senegalés, de 20 años, logró el bronce en la categoría de +84 kilos de kumite

El español Babacar Seck consiguió este sábado la medalla de bronce en la categoría de +84 kilos de kumite de los Campeonatos del Mundo de kárate, que se están disputando en Madrid, al derrotar al portugués Filipe Reis.

El karateca zaragozano de origen senegalés, de 20 años, derrotó por 7-1 al veterano luso en el Wizink Center de Madrid y dio a la delegación española la primera medalla en estos Mundiales.

Tras un inicio equilibrado, Babacar Seck intensificó sus ataques y se aseguró la presea de bronce para culminar una competición extraordinaria para él, con un concluyente triunfo por 7-1.

En su estreno en unos Campeonatos del Mundo, el joven karateca español doblegó al chileno Rodrigo Rojas, al checo Thomas Hermann, al letón Andrejs Ozerovs y al kuwaití Yousef Mohammad.

Ya en semifinales, se enfrentó con el actual número uno del mundo y campeón de Europa en 2016, el alemán Jonathan Horne.

Cayó por 5-2, pero encontró en la repesca otra posibilidad para subir al podio. No la desaprovechó y dio a la delegación española su primera medalla en estos campeonatos.

La jornada de este sábado ofrece a la selección española más opciones de medalla, ya que la talaverana Sandra Sánchez y el malagueño Damián Quintero disputarán las finales individuales de kata femenina y masculina, respectivamente.

«A celebrarlo con los que me apoyan»

«Estoy superfeliz, muy contento», confesó Babakar Seck. «Al principio me ha costado un montón, pero luego lo he ido manejando y llevando bien. Me han preguntado '¿Desde que han marcado los tres puntos has estado más tranquilo?', pero no. Ya tenía amonestación y estaba más preocupado por no salirme y no agarrar», señaló en declaraciones a LaLiga4Sports.

Además, el hispano-senegalés explicó con quién va a disfrutar del éxito. «Ahora a celebrarlo con todos los que han estado ahí apoyándome, ayudándome y sobre todo con mi familia y la gente que me ha apoyado siempre», concluyó.