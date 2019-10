Mundial de Rugby Billy y Mako Vunipola, dos hermanos enfrentados por un sueño Los británicos comparten titularidad en el encuentro que enfrenta a Inglaterra y Australia (9.15 horas, #Vamos) en los cuartos de final

Los días pasan y cada detalles se antoja decisivo. Este fin de semana se disputan los cuartos de final del Mundial de Rugby de Japón. A dos partidos por día, los encargados de arrancar la jornada del sábado son Inglaterra y Australia (9.15 horas, #Vamos), dos de los claros favoritos para hacerse con el título. Sus alineaciones se conocen de hace días, y entre los titulares británicos se repiten apellidos: Mako y Billy Vunilopa.

Estos dos hermanos no solo tienen la oportunidad de compartir una experiencia tan importante como un mundial, también podrán compartir titularidad en el partido más decisivo al que Inglaterra se ha enfrentado hasta ahora. Llegar a Japón no ha sido fácil para ninguno de los dos hermanos. Billy ha encadenado lesiones de rodilla y fracturas que le han mantenido lejos del campo durante 18 meses; mientras que Mako casi se pierde el torneo por romperse un tendón.

Pero este sábado escucharán el pitido inicial (esta vez del Inglaterra-Australia) juntos dentro del campo. De momento no han coincidido dentro del terreno de juego del Mundial de Japón 2019. Mako se perdió los dos primeros encuentros de la competición al completo y salió como suplente en el tercero, justo cuando su hermano abandonaba el terreno de juego por una molestia en el tobillo. Ahora, con ambos recuperados, el seleccionador Eddie Jones lo tiene claro: dos Vunipolas son mejores que uno.

Billy y Mako comparten apellido, pero no posición; es decir, no son competencia directa. Mientras que el menor, Billy, luce el número ocho en la espalda, Mako se planta en primera línea de batalla como pilar (con el número uno). «Jugar con él elimina presión porque es una gran amenaza y porque es mi hermano mayor. Cualquiera que se atreva a acercarse a los Vunipolas va a llevarse la peor parte. Disfruto de tenerlo cerca porque es como mi escudo», reconoció Billy Vunipola según declaraciones recogidas por el diario británico «Independent».

Pero los hermanos Vunipola no siempre han compartido camiseta. Billy y Mako se enfrentaron hace siete temporadas cuando uno portaba la camiseta de Wasps y el otro acababa de mudarse a Saracens. «Me pareció un partido mucho más difícil porque estaba mi hermano delante. No sé, temía hacerle algo y que la gente luego hablase de eso. Fue complicado, no quería enfrentarme a una situación así. Me sentí muy raro. Por suerte, no mucho después, firmé para ir al mismo club. Eso es probablemente lo que significó para mí y mi familia, prefiero estar con él que contra él», añadió.

Pese a todo lo que han compartido, los hermanos Vunipola no son buenos compartiendo sus sentimientos entre sí. Por suerte, el pequeño de Mako, que nació hace apenas unos meses, les ha ayudado a pasar tiempo juntos: «Tenemos una relación divertida. En el fondo, creo que realmente nos amamos, pero él nunca me lo dice, y siempre se lo digo, él se avergüenza y se escapa», confiesa entre risas.

Mako tiene la cabeza sumergida en la competición. Durante la sesión de entrenamiento del miércoles, el mayor de los Vunipola intentó dar una dosis de realismo a sus compañeros de equipo. Hace cuatro años, el delantero formó parte del seleccionado de la Rosa que formó Stuart Lancaster. El equipo sufrió una situación parecida a la que experimenta el equipo en estos momentos, y la falta de gestión provocó una salida prematura de la competición. Justo en los cuartos de final. No quiere que vuelva a ocurrir lo mismo, especialmente teniendo en cuenta los cuatro años de arduo trabajo que se ha dedicado a este proyecto.

«Lo dije como una broma y creo que sorprendí a algunos de los más jóvenes», explicó, «pero lo dije para que sean conscientes de que esta podría ser nuestra última sesión. Obtuve algunas miradas raras, pero terminaron riéndose. Aunque yo hablaba muy en serio. (...) Siempre es bueno recordarte a ti mismo la realidad, si no quieres vivir en un cuento de hadas. Nos aseguramos de saber cuáles son las consecuencias. Pero también sabemos que si seguimos jugando como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero un poco mejor, estaremos en un buen lugar».

Si Inglaterra mantiene a las Vunipolas en el campo junto con Tuilagi en el terreno de juego, Australia se encontrará en problemas. Las únicas dos veces que el trío compartió la camiseta de Inglaterra obtuvo grandes resultados. A principio de este año, se pudo la aplastante victoria ante Irlanda en Dublín y la brutal exhibición de ataque ante Francia la semana siguiente. Parece que Jones ha construido su plan del Mundial de Japón 2019 en torno a estos tres jugadores clave.