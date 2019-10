Mundial de Rugby El desprecio de Lineker a la 'haka' de los All Blacks El exfutbolist inglés se mofó del ritual de Nueva Zelanda y provocó una irónica -y errónea- respuesta de la cuenta del Mundial en la red social Twitter

El equipo de rugby de Nueva Zelanda, conocido mundialmente como los 'All Blacks', es el equipo a batir en cualquier Mundial de Rugby. También en Japón, donde la selección inglesa es uno de sus oponentes a la hora de levantar el título. Quizás por eso un ilustre inglés, el exfutbolista internacional Gary Lineker, ha lanzado una pulla contra uno de los símbolos del equipo neozelandés.

«Debe ser muy duro no reirse de esto cuando estás enfrente», escribió el que fuera delantero, entre otros clubes, del Fútbol Club Barcelona. Se refería Lineker a la popular 'haka', la danza ritual que la selección de Nueva Zelanda interpreta antes de cada uno de sus partidos.

Must be so hard not to just laugh at this if you’re the opposition. https://t.co/vzP3WUKilT — Gary Lineker (@GaryLineker) October 2, 2019

El comentario no gustó a un buen número de aficionados al rugby, que así se lo trasladaron al exfutbolista. Pero la respuesta más curiosa llegó desde la cuenta oficial del torneo. «Pero ellos han ganado la Copa del Mundo tres veces... ¿Sería bonito ganarla una vez, eh?» lanzó el perfil de la 'Rugby World Cup'.

But they have won the World Cup three times…one would be nice eh? 👀😂 — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 2, 2019

Si el 'tweet' de Lineker había provocado un buen número de respuestas, el de la cuenta oficial del torneo mundial terminó por incendiar las redes sociales. Y es que cometió el error de ironizar con la posibilidad de que Inglaterra ganase alguna vez el título cuando en realidad la selección inglesa ya levantó el trofeo en una ocasión, en la edición de 2003 en Australia, batiendo en la final nada menos que a los anfitriones.

Tampoco Lineker perdió la ocasión de contestar a este erróneo mensaje: «No soy experto en rugby pero creo que Inglaterra ya ha ganado una Copa del Mundo...»