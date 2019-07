Estados Unidos Nike retira del mercado unas zapatillas tras las críticas de Colin Kaepernick El jugador de la NFL, famoso por sus protestas durante el himno, consideró la inclusión de una antigua bandera de los Estados Unidos en el diseño asociada, según él, con la esclavitud

La popular marca de ropa deportiva estadounidense Nike se ha visto obligada a retirar del mercado un modelo de zapatillas en cuyo diseño había incluído una antigua versión de la bandera estadounidense, la conocida como 'Betsy Ross'. El motivo han sido las críticas del exjugador de la NFL Colin Kaepernick, famoso por iniciar las protestas durante los himnos por el trato de la policía a los ciudadanos negros, al considerar que esta bandera está asociada con la esclavitud.

Para Kaepernick, la bandera incluída en este diseño que pretendía celebrar la fiesta nacional estadounidense del 4 de julio, evoca los años de la esclavitud en el país. Se trata del diseño tradicionalmente atribuído a Betsy Ross, nacida Elizabeth Phoebe Griscom, en la que las trece bandas blancas y rojas y las trece estrellas blancas representaban las trece colonias.​​

Sin embargo, grupos supremacistas blancos se han apropiado recientemente de este símbolo como una forma de expresar su rechazo a la diversidad.

Por ello Nike ha decidido retirar el producto de las tiendas donde se iba a poner a la venta y de su web.

Icono para la marca

Kaepernick, que llegó a disputar la Super Bowl con los San Francisco 49ers, sigue sin equipo desde que acabó su último contrato en 2017. El jugador acusó a la NFL de conspirar para poner fin a su carrera profesional. Y, curiosamente, en esos momentos difíciles Nike se puso de su lado, con una campaña publicitaria en la que Kaepernick era la imagen y el mensaje decía «Believe in something. Even if it means sacrificing everything (Cree en algo. Incluso si significa sacrificarlo todo)», haciendo referencia a la situación del quarterback dentro de la liga estadounidense de fútbol americano.